قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إيران ستواجه وقتًا صعبًا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
سفير أمريكي سابق يحذر: قرارات ترامب بشأن إيران غير قابلة للتوقع
توحيد المملكة.. مظاهرات حاشدة في لندن وسط استنفار أمني غير مسبوق
الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم لإفساح المجال أمام مدينة ملاهي إسرائيلية
وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران
لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس
السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط
نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
موجة حر غير مسبوقة تهدد الزراعة في مصر.. المناخ يضغط والمحاصيل تدفع الثمن
عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر
عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض
لماذا ألقى الوفد الأمريكي هدايا الصين قبل الصعود إلى طائرة ترامب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أرشيف وجدي الحكيم.. حكاية اكتشاف سميحة أيوب وصولًا إلى سيدة المسرح العربي

سميحة أيوب
سميحة أيوب
محمد بدران

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر موقع فيس بوك⁠ تفاصيل حوار نادر جمعه بالفنانة الراحلة سميحة أيوب، كشفت خلاله كواليس بداياتها الفنية ورحلتها مع المسرح، مؤكدة أنها لم تكن تخطط في الأساس لأن تصبح ممثلة.

وخلال الحوار، سأل وجدي الحكيم سميحة أيوب عمّا إذا كان هناك شخص يقف وراء نجاحها الكبير في المسرح، لترد بثقة وهدوء مؤكدة أن النجاح الحقيقي ينبع من داخل الإنسان نفسه، قائلة إن أي شخص لن ينجح ما لم يكن مؤمنًا بموهبته وبالعمل الذي يقدمه، مهما كان الدعم الذي يتلقاه من الآخرين.

وعندما سألها عمّا إذا كان هناك من مهّد لها الطريق أو منحها فرصة خاصة، نفت ذلك تمامًا، قبل أن تستعيد ذكرى لا تنساها من بداياتها الأولى، مؤكدة أنها لم تكن تفكر أصلًا في أن تصبح ممثلة.

وقالت إنها ذهبت في طفولتها برفقة إحدى زميلاتها إلى معهد التمثيل فقط للمشاهدة، وهناك فوجئت بالمتقدمين يؤدون مشاهد تمثيلية أمام اللجنة، بينما كانت تقف مذهولة من جرأتهم وعدم خوفهم من الوقوف أمام الناس.

وأضافت أنها فوجئت بأحد الموجودين يطلب منها التقدم للاختبار، لتكتشف لاحقًا أنه المخرج الكبير زكي طليمات، الذي سألها إن كانت تحب التمثيل أو سبق لها المشاركة في المدرسة.

وروت أنها حاولت إلقاء مقطع شعري صغير كانت تحفظه، لكن الخوف منع صوتها من الخروج، فبدأت تتحدث تلقائيًا عن حبها لتقليد ما تشاهده في المسرحيات أمام زميلاتها في المدرسة.

وأشارت إلى أن زكي طليمات لم يكن متحمسًا لقبولها في البداية بسبب صغر سنها وهيئتها النحيلة، لكنها لاحظت شخصًا آخر يجلس بجواره يحاول إقناعه بضمها إلى المعهد، قبل أن يتفقا في النهاية على قبولها كطالبة مستمعة غير نظامية.

وأكدت أن هذا الشخص كان الدكتور محمد صلاح الدين، مشددة على أنها لا يمكن أن تنسى فضله، لأنه كان أول من اكتشف الموهبة الموجودة بداخلها وأصر على منحها الفرصة.

وفي جزء آخر من الحوار، تحدثت سميحة أيوب عن رحلتها الفنية، موضحة أنها لم تعتمد على “قفزات مفاجئة” أو نجاحات سريعة، بل سارت بخطوات متدرجة، ووصفت حياتها بأنها “سُلَّم وراء سُلَّم”.

وأضافت أن الفنان الحقيقي يجب أن يتطور تدريجيًا، لأن القفز السريع قد يؤدي إلى السقوط، مؤكدة أنها كانت تمتلك من الوعي ما يجعلها ترفض تقديم شخصيات لا تناسبها، حتى لو اضطرت للابتعاد عن العمل لفترات طويلة.

رحيل سميحة أيوب


في الثالث من يونيو 2025، غيّب الموت قامة فنية شامخة، ورمزًا من رموز الإبداع المسرحي في العالم العربي، وهي الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن عمر ناهز 93 عامًا، بعد مسيرة فنية ثرية امتدت لعقود طويلة، قدّمت خلالها ما يزيد عن 170 عملًا مسرحيًا، إلى جانب عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، تاركة وراءها إرثًا فنيًا نادرًا ومؤثرًا في وجدان أجيال من عشاق المسرح والدراما.


بصمة خالدة في المسرح المصري والعربي
تميزت سميحة أيوب بحضور مسرحي طاغٍ، وموهبة أصيلة مزجت بين العمق الفني والثقافة الواسعة.

لم تكن مجرد ممثلة تؤدي أدوارها، بل كانت تتقمص الشخصيات بصدقٍ واحترافٍ، فاستحقت عن جدارة لقب "سيدة المسرح العربي"، تألقت في أعمال مأخوذة عن كبار الأدباء والمفكرين، محليين كانوا أو عالميين، وجسّدت شخصيات نسائية صعبة ببراعة نادرة.

رحلة مسرحية مع عمالقة الأدب
قدّمت الفنانة الراحلة عددًا من الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية ومسرحية لكبار الكتّاب، تركت فيها بصمة لا تُنسى، نذكر منها:

الأيدي الناعمة (1954)
مسرحية من تأليف توفيق الحكيم، تناولت آثار الثورة وتأميم الممتلكات، مركّزة على أهمية العمل والعلم بوصفهما أساسَي النهوض بالمجتمعات، وقد تختلف المسرحية عن الفيلم المأخوذ عنها في المضمون، لكنها تحتفظ بالرسالة الجوهرية نفسها.

تلميذ الشيطان (1960)
مسرحية مقتبسة عن رواية "تابع الشيطان" للأديب الإنجليزي جورج برنارد شو، وقدمت نقدًا لاذعًا للمجتمع بأسلوب ساخر وذكي، حيث مزجت بين الواقع والتسلية في عمل فني راقٍ.

العباسة (1963)
مأخوذة عن مسرحية كتبها عزيز أباظة عام 1947، تروي قصة العباسة أخت هارون الرشيد، التي ارتبط اسمها تاريخيًا بنكبة البرامكة، وتُعد من الأعمال الدرامية الرفيعة التي تجسّد صراعات السياسة والعاطفة في العصر العباسي.

كوبري الناموس (1964)
من تأليف سعد الدين وهبة، تعكس المسرحية الواقع الريفي والسياسي في مصر من خلال رمزية اجتماعية ثرية، وتُعد من أبرز الأعمال التي جمعت بين النقد الاجتماعي والبعد السياسي.

سكة السلامة (1964)
عمل كوميدي فلسفي من تأليف سعد الدين وهبة، جسّدت فيه سميحة أيوب نموذجًا إنسانيًا وسط مجموعة من الركاب التائهين في الصحراء، في رحلة رمزية تحمل دعوة للتوبة والمراجعة الذاتية.

مصرع كليوباترا (1968)
مسرحية شعرية من تأليف أحمد شوقي، تناولت صورة كليوباترا الملكة الوطنية، في مواجهة التشويه الذي ألصقه بها المؤرخون الغربيون، وقدمت سميحة أيوب شخصية كليوباترا بقوة وكرامة.

العمر لحظة (1974)
مسرحية مستوحاة من رواية يوسف السباعي، تدور أحداثها خلال حرب الاستنزاف، وتُعد تحية للأبطال من الجنود المصريين الذين سطروا بطولات خالدة في التاريخ الحديث.

أنطونيو وكليوباترا (1976)
عن النص العالمي لشكسبير، جسّدت فيه دور كليوباترا، الملكة التي جمعت بين الحب والدهاء السياسي، في عمل مأساوي يعكس التناقضات الإنسانية في أبهى صورها.

الخديوي (1993)
مسرحية شعرية كتبها فاروق جويدة، تناولت قضايا سياسية واجتماعية حساسة بأسلوب شعري راقٍ، وقدّمت فيه سميحة أيوب أداءً شعريًا مميزًا جمع بين الإحساس والإلقاء.

أثرها في الثقافة العربية
لم يكن تأثير سميحة أيوب مقتصرًا على خشبة المسرح، بل امتد إلى الحراك الثقافي المصري والعربي، فقد مثّلت صوتًا نسائيًا قويًا في زمن كان الحضور النسائي فيه محدودًا، وأسهمت في ترسيخ مكانة المسرح كمنبر للتنوير والتعبير عن قضايا المجتمع.

رحيل الجسد وبقاء الأثر
برحيلها، فقد المسرح العربي أحد أعمدته الراسخة، لكن أعمالها ستظل تُعرض وتُذكر، وستبقى مثالًا يُحتذى به في الالتزام الفني والعمق الثقافي، كانت سميحة أيوب أكثر من فنانة، كانت معهدًا قائمًا بذاته، يحمل رسائل الفن النبيل، ويمثل روح المسرح الحقيقية.

سميحة أيوب وجدي الحكيم حوار نادر سيدة المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

تطهير مصرف نشرت

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطهير وتكريك مصرف نشرت بقلين| صور

محافظ البحيرة

تحصين 805 كلاب ضالة وإجراء أكثر من 60 عملية تعقيم خلال أبريل الماضي بالبحيرة

مدينة كفر الشيخ

رفع كفاءة المساحات الخضراء والحدائق العامة بحي شرق كفر الشيخ| صور

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد