أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك عدة فرق جماهيرية باتت مرشحة للهبوط لدوري المحترفين في الموسم القادم، بعدما اشتعل الصراع مؤخرًا في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن ناديي غزل المحلة والاتحاد السكندري من ضمن الفرق التي قد تهبط أيضًا مع الإسماعيلي وفاركو.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الاتحاد السكندري وغزل المحلة مع الإسماعيلي "لو تأكد هبوطهم لدوري المحترفين" وقتها سيتم اعادة التفكير جيدًا في ملف الأندية الجماهيرية لأن الدوري سيتحول إلى دوري شركات.

وأضاف: لو الاتحاد السكندري هبط رسميًا لدوري المحترفين مع الإسماعيلي في هذه الحالة سيتم الغاء الهبوط.

وأتم: في حالة هبوط غزل المحلة مع الإسماعيلي فأن نسب الغاء الهبوط ستكون اقل.