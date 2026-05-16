الزمالك في مهمة صعبة أمام اتحاد العاصمة لحصد لقب الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مصيرية أمام اتحاد العاصمة مساء اليوم السبت، ضمن إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في اللقاء الذي يحتضنه استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير منتظر لدعم الفارس الأبيض.

الزمالك يبحث عن ريمونتادا أمام بطل الجزائر

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر بهدف دون مقابل، ليصبح الفريق مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

ويدخل لاعبو الزمالك المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، خاصة في ظل رغبة الفريق في مصالحة جماهيره وحصد بطولة قارية جديدة تضاف إلى خزائن النادي، بينما يسعى اتحاد العاصمة للحفاظ على تقدمه والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه اللقب.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الجزائر، على ملعب القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة العربية والإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تذاع على قناة beIN Sports HD 3، كما تنقل أيضًا عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية داخل مصر، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة اللقاء من خلال تطبيق TOD TV.

جماهير الزمالك تترقب اللقب القاري

وتأمل جماهير الزمالك في قدرة الفريق على قلب الطاولة وتحقيق “ريمونتادا” تاريخية أمام الفريق الجزائري، خاصة مع الدعم الجماهيري المنتظر في استاد القاهرة، والذي قد يمثل عنصرًا حاسمًا في مشوار الأبيض نحو التتويج بالبطولة القارية