الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موجة حارة تضرب مصر الأسبوع المقبل..كيف نستعد؟

منار عبد العظيم

تشهد مصر خلال الأسبوع المقبل موجة شديدة الحرارة قد تكون الأقوى خلال عام 2026، حيث تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير بين شمال وجنوب البلاد.

 هذه الظروف تتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالحرارة المرتفعة.

توقيت الموجة الحارة وشدتها

تشير التوقعات الجوية إلى أن ذروة الموجة الحارة ستبدأ يوم الأحد المقبل، حيث ستسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها:

القاهرة: تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

جنوب البلاد: تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية، مصحوبة برياح ساخنة محملة بالغبار.

الاثنين: الحرارة تبقى مرتفعة بنحو 40 درجة مئوية مع استمرار الأجواء الحارة حتى الليل.

الثلاثاء: بداية التحسن التدريجي مع تراجع الحرارة إلى أواخر الثلاثينات.

الأربعاء والخميس: عودة الطقس للاعتدال تدريجيًا، مع درجات حرارة في أوائل الثلاثينات.

ويجدر الإشارة إلى أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، مما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا ضروريًا لتجنب أي مفاجآت.

تأثير الرياح والغبار

إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، ستصاحب الموجة رياح ساخنة قد تحمل الغبار والأتربة، خاصة في المناطق الجنوبية. هذه الظروف تزيد من شعور الحر الشديد وقد تؤثر على الجهاز التنفسي، لذا ينصح بارتداء كمامات أو تغطية الوجه عند الضرورة.

نصائح هامة لمواجهة الحرارة

للحفاظ على الصحة أثناء الموجة الحارة، يجب الالتزام بالتوجيهات التالية:

تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة (12 ظهرًا – 4 عصرًا).

الإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة لتسهيل تبخر العرق والتقليل من حرارة الجسم.

عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة، حيث ترتفع درجة الحرارة بسرعة كبيرة.

استخدام غطاء للرأس أو مظلة عند الخروج نهارًا.

تجنب المجهود البدني الشاق خلال ساعات الحرارة المرتفعة.

متابعة النشرات الجوية باستمرار لأي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على الطقس.

الاستعدادات العامة والمجتمعية

تؤكد هيئة الأرصاد على ضرورة الوعي المجتمعي والاستعداد للتقلبات الجوية، مع مراعاة كبار السن والمرضى الذين هم الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة. كما يُنصح بالابتعاد عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان، والحفاظ على تكييف المنازل ومتابعة تحديثات الطقس الرسمية.

تمثل الموجة الحارة المقبلة تحديًا حقيقيًا للجميع، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى مستويات غير مسبوقة.

 التخطيط المسبق، اتباع النصائح الصحية، ومراقبة النشرات الجوية هي مفاتيح العبور الآمن لهذه الموجة.

