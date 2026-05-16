مستشفى طب العيون بالمنيا تنقذ طفلا تعرض لهجوم كلب ضال

نجحت الفرق الطبية بمستشفي المنيا الجامعي لطب وجراحة العيون في انقاذ طفل كاد ان يفقد عينه مع جروح مختلفة بأماكن مختلفة بالوجه نتيجة تعرضه لعقر كلب ضال.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى طفلاً في الرابعة من عمره، حيث وصل الطفل في حالة نزيف بعد تعرضه لهجوم شرس من كلب ضال وتعرضه لإصابات بالغة وجروح قطعية طالت " الجفون والجبهة والشفاه، وتم التعامل مع الحالة بعناية فائقة تكاتف فيها قسم العيون لضمان سلامة الإبصار وترميم الجفون بدقة مجهرية، وقام قسم جراحة التجميل بإعادة بناء ملامح الوجه والحفاظ على الشكل الجمالي للطفل، كما تم التدخل السريع بالأمصال وإجراء الجراحة بنجاح ليعود الأمل لأسرة الطفل من جديد .

وفي سياق متصل قامت مستشفى طب وجراحة العيون بالجامعة، بتنظيم قافلة طبية مجانية، بهدف الوصول إلى المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مجانا

تم خلال القافلة الكشف على عدد من الحالات، مع تقديم الفحص الطبي الدقيق بواسطة الأطباء المتخصصين، كما تم صرف العلاج اللازم مجانًا بالكامل، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المرضى.

وقد سادت حالة من الرضا بين الأهالي، حيث عبّر الكثير منهم عن سعادتهم بالخدمة المقدمة وجودتها، مؤكدين أهمية مثل هذه القوافل في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتؤكد المستشفى استمرارها في أداء رسالتها المجتمعية، وتقديم المزيد من المبادرات التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وخدمة المواطنين.