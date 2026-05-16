الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الكاف يفرض قبضة حديدية على نهائى الكونفدرالية.. تعليمات صارمة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة

محمود أحمد

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية فرض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف حالة استنفار كاملة داخل استاد القاهرة الدولى عبر سلسلة من التعليمات والضوابط المشددة التى تستهدف السيطرة على الأجواء الجماهيرية والتنظيمية فى واحدة من أكثر مباريات الموسم حساسية داخل القارة السمراء.

المباراة المقرر إقامتها مساء السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة لا تمثل فقط صراعاً على لقب قارى كبير بل اختباراً تنظيمياً وأمنياً للكاف خاصة فى ظل الحضور الجماهيرى المنتظر والضغوط الكبيرة المحيطة بالنهائى بعد أحداث مباراة الذهاب المثيرة فى الجزائر.

ولهذا جاءت الاجتماعات التنسيقية والأمنية التى عقدها مسؤولو الكاف مع الجهات المنظمة فى القاهرة حاسمة وواضحة بعدما تم اعتماد قائمة طويلة من الممنوعات والإجراءات التى سيكون الالتزام بها إجبارياً للجماهير داخل الملعب.

ممنوعات صارمة.. لا مجال للفوضى

الكاف وضع قائمة موسعة من المحظورات التى يمنع دخولها إلى استاد القاهرة فى محاولة لمنع أى مشاهد قد تؤثر على سلامة الجماهير أو صورة النهائى القارى.

وشملت التعليمات حظر دخول الأسلحة النارية والذخائر وأى أدوات حادة أو أجسام يمكن استخدامها فى الاعتداء أو إثارة الشغب إلى جانب منع الألعاب النارية والشماريخ والقنابل الدخانية وخراطيش الدخان والتوهجات الضوئية وهى العناصر التى كثيراً ما ارتبطت بالمباريات الجماهيرية الكبرى فى أفريقيا.

كما تضمنت القائمة منع إدخال أى مواد قابلة للاشتعال أو بخاخات الغاز أو المواد الكيميائية بالإضافة إلى حظر الزجاجات والعبوات الصلبة وأى حاويات مغلقة قد تشكل خطراً داخل المدرجات.

ولم تتوقف تعليمات الكاف عند الجوانب الأمنية فقط بل امتدت لتشمل الجوانب التنظيمية والسلوكية داخل الملعب حيث تم منع أى لافتات أو شعارات أو مواد تحمل رسائل سياسية أو تمييزية أو عنصرية سواء ضد أشخاص أو دول أو جماعات فى إطار تشديد الاتحاد الأفريقى على منع أى تجاوزات قد تخرج المباراة عن إطارها الرياضى.

قيود على الأعلام واللافتات

ضمن الإجراءات التنظيمية فرض الكاف قيوداً واضحة على الأحجام المسموح بها للأعلام واللافتات داخل المدرجات.

وبحسب التعليمات يجب ألا تتجاوز الأعلام واللافتات مساحة 1×2 متر فيما تم تحديد الحد الأقصى لطول أعمدة الأعلام بمتر واحد فقط وذلك لتجنب أى استخدام غير آمن داخل الاستاد.

كما حظر الاتحاد الأفريقى إدخال الحقائب كبيرة الحجم أو أى متعلقات يصعب تخزينها أسفل المقاعد فى محاولة لتسهيل عمليات التفتيش والتنظيم داخل الملعب.

الليزر والصفارات فى قائمة المحظورات

الكاف شدد أيضاً على منع الأدوات التى قد تؤثر على تركيز اللاعبين أو الحكام أثناء المباراة.. وضمت قائمة الممنوعات مؤشرات الليزر والصفارات ومكبرات الصوت والأبواق الهوائية وأى أدوات ميكانيكية تصدر ضوضاء مفرطة فى خطوة تستهدف منع أى تشويش قد يؤثر على سير المباراة أو يزيد من التوتر داخل أرض الملعب.

كما تم منع إدخال الكاميرات الاحترافية وأجهزة التصوير المتطورة باستثناء المعدات المخصصة للجهات المعتمدة والمنظمة للحدث.

صلاحيات واسعة لمسؤولى الأمن

ومنح الكاف مسؤولى الأمن الحق الكامل فى منع دخول أى عناصر أخرى قد تشكل تهديداً للسلامة العامة أو تضر بسمعة البطولة حتى إذا لم تكن مدرجة بشكل مباشر ضمن قائمة المحظورات.

هذا البند يعكس رغبة الاتحاد الأفريقى فى التعامل بمرونة وحسم مع أى مواقف طارئة قد تظهر قبل أو أثناء المباراة.

نهائى مشحون 

التشديدات الأمنية والتنظيمية التى فرضها الكاف لا تبدو منفصلة عن طبيعة المباراة نفسها فالنهائى يأتى بعد مواجهة ذهاب مثيرة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً بعدما ألغى الحكم هدفاً للزمالك فى اللحظات الأخيرة قبل احتساب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة سجل منها الفريق الجزائرى هدف الفوز.

كما يدخل الزمالك مباراة الإياب تحت ضغط ضرورة الفوز بفارق هدفين لحصد اللقب وهو ما يزيد من سخونة الأجواء الجماهيرية داخل استاد القاهرة.

ولهذا يسعى الكاف إلى تجنب أى مشاهد فوضوية أو تجاوزات تنظيمية قد تؤثر على صورة النهائى خاصة مع الاهتمام الإعلامى والجماهيرى الكبير بالمباراة.

الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى الزمالك اتحاد العاصمة الجزائرى الكونفدرالية نهائى كأس الكونفدرالية استاد القاهرة الدولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف

