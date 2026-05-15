ميزة "الكتابة الافتراضية" من ميتا تصل رسمياً لجميع مستخدمي Meta Ray-Ban Display

أطلقت شركة "ميتا" العالمية تحديثاً ثورياً جديداً لنظاراتها الذكية "Meta Ray-Ban Display"، يتيح ميزة "الكتابة العصبية الافتراضية" (Virtual Neural Handwriting) لجميع المستخدمين بصفة رسمية، وهي التقنية القائمة على تتبع حركة الأصابع لترجمة حركات اليد إلى نصوص مكتوبة فوراً، مما يمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا التحكم عن بعد والتفاعل مع الأجهزة القابلة للارتداء دون الحاجة للمس الشاشات.

تكنولوجيا عصبية تترجم حركات الأصابع لنصوص

تعتمد الميزة الجديدة بشكل كامل على سوار المعصم العصري "Meta Neural Band" المرفق مع النظارة، والذي يعمل بتقنية تخطيط العضلات الحيوية (EMG).

ويقوم هذا السوار الذكي برصد الإشارات الكهربائية الناتجة عن حركة عضلات اليد والأصابع بدقة متناهية، مما يسمح للمستخدم بـ "رسم" الحروف والكلمات بإصبعه في الهواء، أو على أي سطح مستوٍ مثل المكتب أو حتى على قدمه أثناء السير، ليقوم النظام بتحويلها فوراً إلى نصوص تظهر على الشاشة المدمجة بالنظارة وإرسالها كرسائل نصية.

دعم كامل لتطبيقات المراسلة من "ميتا"

استهدفت ميتا من خلال هذا الطرح دمج ميزة الكتابة الافتراضية مع حزمتها البرمجية الشهيرة، بما في ذلك تطبيقات "واتساب"، و"ماسينجر"، و"إنستجرام".

وبات بإمكان المستخدمين الآن الرد على المحادثات الواردة بصمت تام وبسرعة فائقة دون الحاجة لإخراج الهاتف المحمول من الجيب أو التحدث بصوت مرتفع عبر المساعد الصوتي، مما يوفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة في الأماكن العامة والمواصلات المزدحمة.

فتح الباب للمطورين والألعاب الذكية

أتاحت الشركة بالتزامن مع هذا التحديث الحزم البرمجية الخاصة بالميزة للمطورين (SDK)، مما يفتح الباب أمام ابتكار تطبيقات وألعاب جديدة تعتمد على الإيماءات العصبية وحركات اليد الحرة.

ويرى خبراء التقنية أن توفير هذه الميزة لعامة المستخدمين يعزز من مكانة "Meta Ray-Ban Display" كأول منصة حوسبة مكانية حقيقية خفيفة الوزن، قادرة على منافسة الهواتف الذكية التقليدية في المهام اليومية السريعة وإدارة البيانات الحيوية.

يمثل وصول ميزة "الكتابة الافتراضية" لجمهور المستخدمين خطوة كبرى نحو إنهاء عصر لوحات المفاتيح التقليدية؛ ومع تسارع وتيرة هذا التطور البرمجي في عام 2026، تبث "ميتا" رسالة واضحة بأن مستقبل التواصل الرقمي سيكون معلقاً على معاصمنا وأمام أعيننا مباشرة، لتتحول الخيالات العلمية إلى واقع ملموس.