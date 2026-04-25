ميتا تُعيد تنظيم إمبراطوريتها الرقمية بنظام إدارة موحد جديد

أعلنت ميتا يوم الخميس الماضي عن نظام حساب Meta Account جديد ومحسّن يُراد منه تسهيل عملية دخول المستخدمين وإدارة حساباتهم وأجهزتهم بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة، المشكلة التي تحاول ميتا حلها حقيقية وملموسة.

مع انتشار تطبيقات ميتا في كل مكان، أصبح لدى المستخدمين عدد كبير من الحسابات المختلفة وكلمات المرور المتعددة لـ Facebook و WhatsApp و Meta AI Glasses وغيرها، مما جعل الوضع مربكاً وغير مريح.

من نظام قديم إلى نظام موحد أفضل

حالياً، هناك نظام قديم اسمه Accounts Center يحاول تنظيم هذا الفوضى، لكن النظام الجديد Meta Account سيذهب أبعد من ذلك.

قالت ميتا أن النظام الجديد سيبدأ في الانتشار التدريجي على مدار السنة القادمة كاملة. لذلك لا تتوقع أن تشعر بكل التحسينات فوراً، بل ستأتي على مراحل تدريجية.

كلمة مرور واحدة تحكم الكل

مع حساب Meta Account الجديد، يمكن للمستخدمين اختيار إعداد كلمة مرور واحدة فقط تنطبق على جميع حساباتهم داخل عالم ميتا الرقمي بالكامل.

بمعنى آخر، لن تحتاج لتذكر عشرات كلمات المرور المختلفة، بل واحدة فقط تفتح لك كل أبوابك. لكن الجزء الأفضل هو أن هذه كلمة المرور لا تقتصر على الأشكال التقليدية من الحماية.

تكنولوجيا Passkeys تحل محل كلمات المرور

كلمات المرور يمكن أن تكون محمية بتكنولوجيا Passkeys التي تستخدم بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه أو كلمة مرور الجهاز نفسه للدخول إلى الحسابات.

يعني هذا أنك لن تحتاج حتى لتذكر كلمة مرور! فقط ضع إصبعك على الماسح الضوئي أو انظر إلى كاميرا الهاتف وسيفتح لك كل شيء. هذه طريقة أكثر أماناً وأسهل بكثير.

الحماية والتنبيهات على أعلى مستوى

حساب Meta Account الجديد سيأتي مع توصيات أمان تساعد المستخدمين على مواكبة أحدث طرق الحماية مثل المصادقة الثنائية، بالإضافة إلى تنبيهات دخول عبر جميع الأجهزة التي تملكها.

يعني هذا أنه إذا حاول شخص ما الدخول إلى حسابك من مكان غريب أو جهاز غريب، ستتلقى تنبيهاً فوراً تخبرك بذلك.

إدارة موحدة للأساسيات فقط

ميتا وضحت أن الإعدادات التي تنطبق على جميع تطبيقات ميتا والأجهزة ستكون محدودة على الأساسيات فقط مثل كلمة المرور والمصادقة الثنائية وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

لأن هذه الأشياء لا تتغير من تطبيق لآخر، فلا حاجة لتحديثها بشكل منفصل في كل مكان.

كل تطبيق يحافظ على استقلاليته

الإعدادات الخاصة بكل تطبيق بعينه ستبقى تحت إدارة ذلك التطبيق نفسه، فمثلاً من يمكنه رؤية منشوراتك على Facebook هو إعداد خاص بـ Facebook، وسواء كان يمكن لشخص ما تصنيفك في صورة على Instagram هو إعداد خاص بـ Instagram، هذا منطقي جداً لأن كل تطبيق له طبيعته الخاصة وسياقه المختلف.

الآباء والأمهات يصبحون أكثر سيطرة

سيساعد Meta Account الآباء والأمهات على الإشراف على سلوك أبنائهم المراهقين عبر جميع التطبيقات دون الحاجة للتنقل بين تطبيقات مختلفة، بحيث يمكنهم من لوحة تحكم "Family Center" إدارة الإعدادات الخاصة بـ Instagram و Facebook و Messenger و Meta Horizon في مكان واحد فقط، هذا يجعل مراقبة النشاط الرقمي للأطفال أسهل بكثير.

الحرية في الاختيار.. لا إجبار

شيء مهم جداً يجب معرفته: نظام Meta Account الجديد لا يجبر المستخدمين على ربط جميع حساباتهم معاً إذا لم يريدوا ذلك، فالمستخدم يمكنه الاحتفاظ بحساباته منفصلة تماماً إذا أراد.

بالإضافة إلى ذلك، المستخدم يمكنه إضافة أو إزالة حسابات من Meta Account في أي وقت يريده. لا يوجد قيد أو التزام دائم.

تصميم فكري مذهل

ما تفعله ميتا هنا هو محاولة لحل مشكلة حقيقية وضاغطة: مع نمو إمبراطوريتها الرقمية، أصبحت إدارة الحسابات أمراً معقداً ومرهقاً. نظام Meta Account الجديد يحاول إيجاد التوازن الصعب بين التوحيد والحرية الشخصية.

من جهة، يجعل الحياة أسهل للمستخدمين العاديين والآباء من خلال إدارة موحدة للأساسيات. ومن الجهة الأخرى، يحافظ على استقلالية كل تطبيق فيما يخص الإعدادات الشخصية العميقة. هذا يظهر أن ميتا تستمع فعلاً لشكاوى المستخدمين وتحاول إيجاد حلول عملية وذكية لها.