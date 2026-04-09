ميتا تفجر مفاجأة غامضة في سباق الذكاء الاصطناعي.. ما الذي يخفيه Muse Spark؟

كشفت شركة ميتا Meta، عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Muse Spark، وهو أول نموذج تطوره ضمن فريق عالي التكلفة شكلته العام الماضي للحاق بمنافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي، وقد انعكس الإعلان إيجابا على أداء السهم، حيث ارتفع بنحو 7% خلال التداولات.

ميتا تطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي



يقصد بمصطلح “الذكاء الفائق” تطوير أنظمة قادرة على التفوق على القدرات البشرية، ويعد Muse Spark أول إصدار ضمن سلسلة جديدة من النماذج تعرف داخليا باسم Avocado.

ويقدم Muse Spark وظائف عملية، مثل تقدير السعرات الحرارية للوجبات عبر الصور، أو تجربة وضع عناصر افتراضية داخل مشهد حقيقي.

كما يتضمن وضعا متقدما للتفكير يشغل عدة وكلاء في الوقت نفسه لتعزيز القدرة التحليلية، في نهج مشابه لنماذج متقدمة مثل Gemini Deep Think من “جوجل” وGPT Pro من OpenAI، ما يتيح استخدامه في مهام معقدة مثل التخطيط لرحلات عائلية بشكل أكثر كفاءة.

وسيكون النموذج متاحا في مرحلته الأولى عبر تطبيق وموقع Meta AI، على أن يحل خلال الأسابيع المقبلة محل نماذج Llama المستخدمة في تشغيل روبوتات الدردشة عبر منصات واتساب وإنستجرام وفيسبوك، بالإضافة إلى نظارات ميتا الذكية.

ولم تكشف “ميتا” عن حجم النموذج، وهو مؤشر أساسي عادة لمقارنة قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما غيرت نهجها السابق القائم على الإتاحة المفتوحة، مكتفية بإطلاق معاينة خاصة للنموذج مع شركاء غير معلنين.

وأوضحت الشركة في بيان أن النموذج “صغير وسريع بحكم التصميم، لكنه قادر على التعامل مع أسئلة معقدة في مجالات مثل العلوم والرياضيات والصحة”، مضيفة أنه يمثل “أساسا قويا” مع تطوير الجيل التالي بالفعل.

Muse Spark

وأظهرت تقييمات مستقلة أن Muse Spark يقترب من أداء نماذج رائدة لدى شركات مثل جوجل وOpenAI وأنثروبيك في مجالات مثل فهم اللغة والصور، لكنه لا يزال متأخرا في مجالات أخرى كبرمجة الحاسوب والتفكير المجرد.

واحتل النموذج المركز الرابع على مؤشر شامل لاختبارات الذكاء الاصطناعي أعدته جهة التقييم Artificial Analysis.

من جانبه، خفض الرئيس التنفيذي لـ “ميتا” مارك زوكربيرج سقف التوقعات في وقت سابق، مؤكدا أن النماذج الأولى “ستكون جيدة، لكن الأهم أنها ستظهر وتيرة التقدم السريع”.

وأضاف أنه يتوقع دفع حدود الابتكار تدريجيا مع إطلاق نماذج جديدة خلال العام.

وفي سياق متصل، ألمحت “ميتا” إلى توجهها لتحقيق عائدات من نماذجها عبر دمج ميزات تسوق داخل روبوت Meta AI، تتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى المنتجات وشرائها.

كما تراهن الشركة على أن توظيف الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية سيعزز تفاعل أكثر من 3.5 مليار مستخدم عبر منصاتها، ما يمنحها أفضلية تنافسية.