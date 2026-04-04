تكنولوجيا وسيارات

وداعا تطبيق ماسنجر.. ميتا تعيد دمج المراسلة داخل فيسبوك

شيماء عبد المنعم

في خطوة جديدة ضمن إعادة هيكلة خدماتها، أعلنت شركة “ميتا” Meta، رسميا عن إغلاق موقعها المستقل للمراسلة  ماسنجر Messenger على الويب (messenger.com) اعتبارا من 16 أبريل، ما يجبر مستخدمي سطح المكتب على الانتقال إلى واجهة المراسلة المدمجة داخل فيسبوك بدلا من الاعتماد على منصة مستقلة.

ميتا تعلن إغلاق ماسنجر

وبحسب الإعلان الرسمي، أي محاولات للوصول إلى الموقع بعد هذا التاريخ ستتم إعادة توجيهها تلقائيا إلى واجهة الدردشة على fb.com/messages، ويظهر للمستخدمين عند الدخول إلى الموقع إشعار ينص على: "سيتم نقل Messenger.com إلى fb.com/messages في 16 أبريل 2026".

نهاية تجربة المراسلة المستقلة على سطح المكتب

ينظر إلى هذا القرار كخطوة إلى الوراء بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون تجربة سطح مكتب بسيطة ومنفصلة. 

وكانت “ميتا” قد اتخذت خطوات مشابهة سابقا بإيقاف دعم تطبيقات ماسنجر المستقلة على نظامي Mac وWindows في ديسمبر 2025. 

ويظهر إيقاف نسخة الويب توجه الشركة نحو دمج جميع خدمات المراسلة في تطبيق واحد موحد.

ورغم التشابه الكبير بين واجهتي ماسنجر وفيسبوك، يظل التغيير مزعجا لبعض المستخدمين، خصوصا أولئك الذين يفضلون فصل المراسلة عن موجز الأخبار المليء بالمحتوى على فيسبوك.

ماسنجر 

تبعات القرار على مستخدمي فيسبوك غير النشطين

على مر السنوات، اعتمد عدد كبير من المستخدمين على "تجميد" حساباتهم الشخصية على فيسبوك مع الاستمرار في استخدام ماسنجر لأغراض العمل والتواصل الشخصي. 

ومع السياسة الجديدة، سيضطر هؤلاء المستخدمون إما لإعادة تفعيل حساباتهم أو الانتقال الكامل لاستخدام تطبيق ماسنجر على هواتفهم المحمولة.

وأكدت “ميتا” أنه حتى المستخدمون الذين لا يمتلكون حسابا على فيسبوك يمكنهم الاستمرار في الدردشة عبر تطبيق الهاتف، مع إمكانية استعادة سجل الرسائل باستخدام رمز PIN شخصي بعد إنشاء نسخة احتياطية أولية.

مسيرة ماسنجر على مدى 18 عاما

2008: انطلاق الخدمة باسم Facebook Chat
2011: تغيير الاسم رسميا إلى ماسنجر 
2014: فصل الخدمة لتصبح منصة مستقلة للمراسلة
2020: إطلاق نسخة لتطبيق سطح المكتب
2025: إيقاف دعم تطبيق ماسنجر على Mac وWindows
2026: إغلاق موقع messenger.com بشكل رسمي

حتى الآن، لم تقدم “ميتا” تفسيرا مفصلا لقرارها بإيقاف الوصول إلى منصات سطح المكتب المستقلة. 

ورغم أن ماسنجر يظل واحدا من أكثر تطبيقات المراسلة شعبية عالميا، فإن تقليص خيارات الوصول قد يثير ردود فعل متباينة من المستخدمين المهنيين الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر في عملهم.

