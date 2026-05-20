سفير مصر بفرنسا: الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو مستقبل واعد

سفير مصر لدى باريس خلال لقائه أبناء الجالية: ما تشهده مصر من نهضة شاملة يعكس رؤية وطنية متكاملة
أ ش أ

 أكد السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة "اليونسكو"، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد، مدعومة بمشروعات تنموية وقومية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية واقتصادية وثقافية يعكس رؤية وطنية متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير طارق دحروج مع أبناء الجالية المصرية المقيمين في جنوب فرنسا، على هامش زيارته لمدينة “كان”، في إطار الفعاليات المصاحبة لمهرجان كان السينمائي الدولي، والتي شهدت تتويج مصر كـ”بلد شرف” خلال حفل مؤسسة “عالم أفضل من أجل الإنسانية”.

واستهل السفير اللقاء بنقل تحيات وتقدير القيادة السياسية لأبناء مصر في فرنسا، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، وتفعيل دورهم كجسر ثقافي وتنموي يربط بين ضفتي المتوسط، مشدداً على أن الدولة لا تدخر جهداً في رعاية مصالحهم وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف المجالات.

وسلط الضوء على المبادرات التي تقدمها الدولة لأبنائها في الخارج، مؤكداً اعتبارهم شركاء أساسيين في الإنجازات التي تشهدها البلاد، والركيزة الداعمة لمسيرة التنمية. كما أكد أن المواطن المصري بالخارج يمثل عنصراً فاعلاً في بناء “الجمهورية الجديدة” وصناعة مستقبل الوطن.

وأعرب السفير طارق دحروج عن فخره بالتواجد المصري المتميز في مهرجان “كان”، معتبراً أنه يعكس قوة مصر الناعمة ومكانتها الثقافية على الساحة الدولية.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً، استمع خلاله السفير طارق دحروج إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية، كما استعرض أبرز ملامح التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة.

من جانبهم، أعرب أبناء الجالية المصرية عن تقديرهم للاهتمام الذي توليه الدولة لهم، مؤكدين فخرهم بالحضور المصري المتواصل في المحافل الدولية.

وأشاروا إلى أن اختيار مصر ”بلد شرف” في حفل مؤسسة “عالم أفضل من أجل الإنسانية”، بالتزامن مع مهرجان كان، يمثل شهادة دولية جديدة على قوة تأثيرها الثقافي، واستعادةً لمكانة وإرث الفن والثقافة المصرية على الساحة العالمية.

