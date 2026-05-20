اليونيسف: المنظومة التعليمية في مصر شهدت تحسنًا سريعًا وملموسًا

أكد رئيس قسم التعليم في يونيسف مصر: “اليوم نقوم بمشاركة النتائج التي نتجت عن عمليات إصلاح التعليم في مصر وهذا المجهود كان جماعيا عبر أروقة الوزارة والمدارس والمجتمعات وشركائنا ”.

وأضاف خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيسف: “واثقون أن المنظومة التعليمية في مصر تم ترميمها وإصلاحها وهذا التغير كان سريعا وكان مجهودا لم يبخل أحد ممن شارك فيه”.

وأشار: “ هناك من ١٥ إلى ٨٧٪؜ فيما يتعلق بنسبة الحضور وهذا كان الأكثر تحديا بالنسبة للمدارس، ووقت التعليم ازداد بما يساوي ٨٧٪؜ والدعم الذي تقدمه اليونيسف كله يتعلق بتقييم هذه الأرقام والتأكد من أنها تحدث بالفعل في أرجاء مصر كلها”.