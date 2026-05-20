الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزير الاستثمار يبحث تسريع التحول الرقمي لتطوير التجارة.. ورئيس اتصالات النواب: ينهي المصالح سريعا

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
معتز الخصوصي

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة ڤودافون مصر، لبحث فرص التعاون في ملفات الرقمنة والتحول الرقمي وتطوير الحلول التكنولوجية بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق الحلول الرقمية وربط الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين والمتعاملين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية.
 

مشاركة موسعة
 

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب  محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، والمهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار لشئون التحول الرقمي، والدكتورة ياسمين يماني من مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي.

كما ضم وفد شركة ڤودافون مصر محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، ومأمون قداح رئيس قسم المبيعات، ومحمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، وهشام رفعت مدير أول الشؤون العامة، ورامي عطاالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، ورامز هاني مدير أول الحلول المتكاملة، وأحمد حمدي مدير أول هندسة الحلول، وخالد جاد مدير أول التحول الرقمي، ومحمود صبري نائب مدير الشؤون العامة.

مختبر التجارة الرقمية
 

وأضاف الوزير، أن “المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة” يمثل منصة مهمة لدعم الابتكار واختبار الحلول الرقمية الحديثة المرتبطة بمنظومة التجارة والاستثمار، بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
 

حلول رقمية متكاملة
 

من جانبها، استعرضت قيادات ڤودافون مصر عددًا من الحلول الرقمية الخاصة بربط الجهات المعنية بالتجارة وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدين حرص الشركة على دعم جهود الدولة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

كما دارت المناقشات حول فرص التعاون في ميكنة منظومة التجارة والمشاركة في المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن منظومة التحول الرقمي تم تطبيقها في القطاعات التنفيذية، ونرى على سبيل المثال عنما تم تطبيق التحول الرقمي في خدمة البريد المصري أصبح المواطن ينهي مصالحه بكل سهولة ويسر سواء الأحوال المدنية أو الشهر العقاري أو الخدمات المرورية.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وبالتالي أصبحت الخدمات كلها في مكان واحد وهذا الأساس، وعندما يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي باكتمال في كل القطاعات التنفيذية ستكون فارقة بشكل كبير، وستعيد الثقة بين المواطن والقطاعات التنفيذية مثل مجالس المدن والوحدات المحلية.

واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: كما أنه يتم الآن تدريب العاملين والموظفين والإداريين في القطاعات التنفيذية المختلفة لكي تنطلق منظومة التحول الرقمي، والتى ستنجز في إجراءات طلبات المواطنين، وسيكون الملف محفوظا ولن يضيع في ظل وجود العنصر البشري.

"قنصوة" يستقبل وزيرة التعليم والرياضة اليونانية لبحث سبل التعاون المشترك

منال عوض: تنسيق مستمر مع لجنة استرداد أراضى الدولة لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين

