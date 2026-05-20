إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي أسقطت طائرة أمريكية من طراز إف-35 التي طالما أُشيد بها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إنه بعد أشهر من بدء الحرب، أقر الكونجرس الأمريكي بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأمس الثلاثاء، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، إن بلاده تعمل على تطوير آليات جديدة لتنظيم عملية العبور عبر مضيق هرمز.

وبين إسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية، الآليات التي يتم العمل عليها، تأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في هذا المسار الحيوي.

وأضاف أن إيران لا تحمل أي عداء لدول الجوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشكلان، بحسب وصفه، التهديد الرئيسي لأمن واستقرار المنطقة.