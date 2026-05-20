نقدر نوصل لبعيد .. «شوبير» يُهنئ منتخب مصر للناشئين بعد التأهل لكأس العالم

هنّأ الإعلامي أحمد شوبير، منتخب مصر للناشئين بعد التأهل لدور ربع نهائي أمم افريقيا وبطولة كأس العالم.

وكتب “شوبير” عبر فيسبوك: “‏رغم الهزيمة أمام المغرب إلا أن منتخبنا للناشئين ضمن التأهل لكأس العالم في قطر .. مبروك لشبابنا وبالتوفيق إن شاء الله في كأس أفريقيا بعد التأهل لربع النهائي ونقدر نوصل لبعيد”.

وضرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا موعدًا قويًا مع منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين قطر 2026.

ونجح منتخب مصر مواليد 2009 في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف منتخب المغرب المتصدر، ليواصل الفراعنة الصغار مشوارهم القاري بعد حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

مشوار الفراعنة في دور المجموعات

وخاض منتخب مصر منافسات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على تونس بنتيجة 2-1، ثم خسر أمام المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

ورغم الهزيمة أمام المنتخب المغربي، تمكن الفراعنة من حسم بطاقة التأهل بفضل فارق الأهداف، ليضمن المنتخب الوطني التواجد بين أفضل 8 منتخبات في القارة.