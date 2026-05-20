موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة في ربع نهائي أمم أفريقيا

حجز منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مقعده رسميًا في كأس العالم قطر 2026، بعد ما تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، رغم خسارته أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة منتخب مصر تحت ١٧ سنة القادمة

وكتب عامر العمايرة خيير اللوائح الرياضية عبر حسابه على فيسبوك: "‏منتخب مصر تحت 17 سنة سيواجه منتخب كوت ديفوار بدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا يوم 24 مايو الساعة 7 بتوقيت القاهرة".

وكان قد تمكن منتخب مصر من انتزاع بطاقة العبور بعد ما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مستفيدًا من فارق الأهداف، ليواصل مشواره القاري ويضمن الظهور في المونديال المقبل.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف التقدم عبر محمد الأمين مسطاش في الدقيقة 18، قبل أن يضيف عمران طالعي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلًا انفرادًا كاملًا بالمرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف تغييرات هجومية منحت الفريق دفعة قوية، ليتمكن البديل زياد سعودي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 49 بطريقة رائعة، بعدما حول عرضية محمد السيد “الديزل” بمقصية مميزة داخل الشباك المغربية.