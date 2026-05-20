قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد: تواجد «أبو العينين» مع سيراميكا كليوباترا قبل مُواجهة الزمالك «أمر طبيعي»
ستاد المحور: «تريزيجيه» يظهر في التشكيل الأساسي أمام المصري
طارق السيد: سيراميكا كليوباترا سيٌقدّم مباراة تاريخية أمام الزمالك وسيُكرّر سيناريو إنبي
إسرائيل تُعلن السيطرة على كل سفن أسطول الصمود العالمي .. و 430 ناشطًا
محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟
ناقد رياضي: الزمالك أحق بالدوري رغم أزمات القيد.. والأهلي فشل في 17 صفقة منهم «زيزو»|فيديو
غزة ولبنان وسوريا.. «فايننشال تايمز»: إسرائيل تستولي على 1000 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط
تنازل رسمي وبيان مُثير للجدل .. إعلامي يُعلّق على أزمة تذاكر لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا
ثروت سويلم: هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمات الزمالك دون أن يُطلب منه
انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق
حسين عبد اللطيف: منتخب الناشئين لا يستحق الخسارة أمام المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الزمالك أحق بالدوري رغم أزمات القيد.. والأهلي فشل في 17 صفقة منهم «زيزو»|فيديو

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد الناقد الرياضي محمد الجبالي أن نادي الزمالك هو الأحق بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق ينافس بقوة رغم الأزمات التي يُواجهها على مستوى القيد والإمكانات المالية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "الزمالك أحق بالدوري بكل اللغات، والزمالك مصيره بإيده، والزمالك قادر على تغيير قواعد اللعبة، والزمالك فريق لديه 17 قيد وليس لديه أموال وينافس على الدوري العام".

وأضاف: "الأهلي أو الزمالك بياخد من التذكرة 16 أو 17 جنيهًا، أزمة التذاكر دي أزمة ملهاش لازمة، ويبدو أنه لا يوجد تنسيق بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وكان من الأفضل إدارة الأزمة بشكل أفضل، وسيراميكا كليوباترا قدّم بادرة طيبة".

وتابع: "ممدوح عباس شايل النادي كله وبيتحمل حاجات كتيرة في الزمالك، ولو الوقت اتأخر كنت كلمت ممدوح عباس ويتم التواصل مع إدارة النادي، ولحد دلوقتي محدش عارف فين التذاكر، وعملنا أزمة بسبب عدم إدارة الأزمات بشكل احترافي".

وأشار إلى أن "الشغل الشاغل للمجتمع الرياضي أصبح أن الزمالك هيلعب سيراميكا كليوباترا، ومحدش بيتكلم عن أي مباراة أخرى، وممكن الكل يتغلب والزمالك ياخد الدوري".

ولفت إلى أن "المهندس خالد عبدالعزيز ابن الإعلام ووزير الشباب والرياضة الأسبق، وكان لديه وجهة نظر في فقرة التحكيم، أنه هيفتح شهرين الهواء ويتبقى شيء مهم، وهو ما يحدث في بعض القنوات من التحفيل من أجل الجمهور، فلازم موضوع التجاوزات ينتهي تمامًا".

واختتم: "الزمالك يُسأل عن الفشل في 17 قضية قيد، والأهلي أفشل في 17 صفقة، ولازم نعطي أجهزة الكرة في الزمالك حقهم مثلما يتحمل مجلس الإدارة الفشل، والـ17 صفقة اللي جابهم الأهلي مجابوش بطولة، منهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، والأهلي طلع من كأس مصر من فرقة درجة تانية".

الزمالك محمد الجبالي الدوري أزمات القيد الأهلي زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

الضحية

الكل كان يودعها ويسلم عليها.. آخر ظهور لـ سلوى ضحية زوجها بالمنوفية

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

استمرار اجتماعات لجان المجمع المقدس.. والعلاقات المسكونية والإعلام لبحث الملفات المطروحة

مؤسسة ابو العينين

مؤسسة أبو العينين توزع لحوم الأضاحي بالمحافظات وتذ..بح 1200 رأس ماشية بلدي بمشاركة 500 متطوع | صور

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية غربي كندا

بالصور

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

فيديو

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد