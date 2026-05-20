بكل روح رياضية .. فرج عامر يُشارك توقعاته لبطل الدوري .. ماذا قال ؟

شارك المهندس فرج عامر، توقعاته لبطل الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "بعيدًا عن العاطفة ومواجهة الحقيقة أتوقع فوز الزمالك، وأتوقع فوز بيراميدز وأتوقع فوز الأهلي في آخر أسبوع في الدوري العام، وبالتالي الزمالك سوف يفوز بالدوري العام، موضوع منتهي مبروك للزمالك وجماهيره وهارد لك للأهلي وجماهيره، هذا هو الواقع الذي علينا أن نتوقعه ونستعد لمواجهته بكل روح رياضية".

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرّر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم ونقاد الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.