طارق السيد: سيراميكا كليوباترا سيٌقدّم مباراة تاريخية أمام الزمالك وسيُكرّر سيناريو إنبي

أكد طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن سيراميكا كليوباترا سيُقاتل أمام الزمالك من أجل تكرار سيناريو مباراة إنبي مع الزمالك في الدوري.

وقال “السيد” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: سيراميكا سيقاتل أمام الزمالك من أجل تكرار سيناريو تعادل إنبي مع الزمالك في الدوري.

وأضاف: “سيراميكا كليوباترا سيطمح إلى عمل نتيجة يذكرها التاريخ أمام الزمالك وعرقلته في الدوري المصري ومنعه من التتويج”.

وتابع: الواقع يقول إن بيراميدز يفوز على سموحة والأهلي يفوز على المصري والزمالك يكسب أو يتعادل مع سيراميكا.