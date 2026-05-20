تنازل رسمي وبيان مُثير للجدل .. إعلامي يُعلّق على أزمة تذاكر لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن الساعات الأخيرة قبل حسم لقب الدوري المصري شهدت أزمة جديدة متعلقة بتذاكر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، رغم إعلان الأخير تنازله عن حصته من التذاكر لصالح جماهير الزمالك.



وقال “أضا” خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، إن الموسم الحالي يُعد استثنائيًا بكل المقاييس، بعدما استمر الصراع بين 3 فرق على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن أزمة التذاكر تصدرت المشهد بعد تنازل سيراميكا كليوباترا رسميًا عن حصته، قبل أن تتفاجأ إدارة النادي ببيان صادر من الزمالك بشأن عدم الحصول على التذاكر.

وأضاف أن الزمالك أصدر بيانًا عبّر فيه عن غضبه بسبب عدم وصول حصته من التذاكر، قبل أن يرد سيراميكا كليوباترا بالمستندات الرسمية، حيث نشر خطاب التنازل المرسل إلى شركة «تذكرتي»، إلى جانب وثيقة تؤكد إرسال الخطاب عبر البريد الإلكتروني الرسمي، فضلًا عن خطاب آخر موجّه إلى رابطة الأندية المحترفة بشأن التنازل عن الحصة، مع ما يثبت تسليمه بشكل رسمي.

وتساءل محمد طارق أضا: «إذا كان الزمالك قد طالب بالحصول على حصة تذاكر سيراميكا بشكل ودي، فلماذا صدر بيان لاحق يهاجم النادي رغم وجود مستندات رسمية تؤكد التنازل؟»، مؤكدًا أن الأزمة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير قبل ساعات من تحديد بطل الدوري المصري.