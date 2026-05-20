طارق السيد: تواجد «أبو العينين» مع سيراميكا كليوباترا قبل مُواجهة الزمالك «أمر طبيعي»

يرى طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز رغم خسارة نهائي الكونفدرالية.

وقال “السيد” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: دخلت في نوبة بكاء عقب نهائي الكونفدرالية حبًا للزمالك حبًا للكيان وبسبب الجماهير.

وأضاف: لم أرَ أن تواجد محمد أبو العينين مع فريق سيراميكا قبل مواجهة الزمالك أن بها شيء.

وتابع: لن أتواجد في مباراة الدوري لظروف.. ولم أذهب مباراة الكونفدرالية لظروف خاصة، والدعم مش إني أروح أحضر المباراة من الاستاد.

واختتم: لاعيبة الزمالك أكيد راجعت نفسهم كويس عشان ميحصلش زي ما حصل في نهائي الكونفدرالية، اللاعيبة لازم تراضي الجماهير اللي زعلت دي.