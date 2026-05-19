أسامة كمال : مشروع مستقبل مصر يفتح آفاقًا اقتصادية كبرى ويوفر 2 مليون فرصة عمل

أكد الإعلامي أسامة كمال أن مصر تشهد نقلة تنموية كبرى تعكس امتلاك قيادة ذات «نفس طويل» في إدارة المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن مشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر يمثل إنجازًا تاريخيًا سيظل حاضرًا في الذاكرة لسنوات طويلة.

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC» على قناة DMC، أن المشروع الذي يستهدف استصلاح نحو 2 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه، من شأنه توفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل دائمة، لافتًا إلى أن ما كان يُنظر إليه باعتباره خططًا مستقبلية أصبح واقعًا ملموسًا على الأرض وبدأ بالفعل في الإنتاج.

وأشار إلى ما كتبه الخبير الاقتصادي هاني توفيق، الذي عبّر عن إعجابه بما شاهده في مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن ما تحقق ليس مجرد مشروعات على الورق بل إنجازات حقيقية، خاصة في ظل تنفيذ محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بما يعزز قدرة الدولة على التوسع الزراعي رغم محدودية الموارد المائية.

وأضاف أن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر هو ندرة المياه مقابل قوة الإرادة والابتكار في إيجاد الحلول، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية.

واختتم كمال بالإشادة بالدكتور بهاء الغنام، مشيرًا إلى أن نجاحه يعكس قدرة الدولة على اكتشاف كوادر إدارية متميزة من مختلف القطاعات، معربًا عن تقديره لكل من يساهم في خدمة الوطن من مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقوات المسلحة.

