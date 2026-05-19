نوع أعشاب رخيص خارق في علاج مشاكل الهضم

يعد الشمر من افضل أنواع الأعشاب التى تساعد في علاج مشاكل الهضم والمعدة والقولون رغم انخفاض سعره.

ووفقا لموقع ويبمد نكشف لكم أهم فوائد الشمر الصحية

الهضم والقولون العصبي

في أجزاء كثيرة من العالم، من الشائع تناول القليل من الشمر بعد الوجبات للمساعدة على الهضم وتخفيف الغازات وقد ثبت أن الشمر يُحسّن الهضم عن طريق تقليل الالتهاب في الأمعاء وخفض البكتيريا المسببة للغازات وتشير الأبحاث إلى أن زيت الشمر قد يُساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي .

تخفيف آلام الدورة الشهرية

تشير الأبحاث إلى أن الشمر فعالٌ كالأدوية التقليدية في تخفيف آلام الدورة الشهرية كما تُظهر الدراسات أن الشمر يُمكن أن يُقلل من إنتاج الأوكسيتوسين والبروستاجلاندين، وهما هرمونان يُساهمان في آلام الدورة الشهرية.

تخفيف المغص

المغص حالة طبية شائعة تصيب الأطفال حديثي الولادة، وقد تسبب لهم البكاء وعدم الراحة.

تشير الأبحاث إلى أن الشمر سواءً استُخدم بمفرده أو مع أعشاب طبية أخرى و يُساعد في تخفيف أعراض المغص.