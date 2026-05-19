قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT .. قدم الآن شروط سهلة
تشغيل قطارات إضافية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى
محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك | صور
مواجهة ساخنة على الهواء بين حلمي عبد الباقي ومتحدث الموسيقيين
مجدي الهواري يكشف لـ صدى البلد موعد انطلاق تصوير شياطين المرج
ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رشوان: لاعبو بيراميدز الناشئون يعيشون كابوسا

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن بعض لاعبي قطاع الناشئين في بيراميدز يواجهون أزمات كبيرة تتعلق بالمستحقات والرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها اللاعبون داخل القطاع.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة CBC: “هناك جواب تم إرساله من بيراميدز لاتحاد الكرة ، وبعده تم استبعاد هؤلاء اللاعبين من المنتخب، ونحن بالفعل نعيش في كابوس حقيقي”.

وأضاف: “هذا الجيل يضم نحو 10 لاعبين، وهم من حققوا بطولة الجمهورية لصالح بيراميدز، لكنهم تعرضوا لظروف صعبة للغاية بعد ذلك”.

وتابع: “هناك لاعب يُدعى محمد علي، يقيم في مدينة 6  اكتوبر ووالده يعمل باليومية، وكان يذهب يوميًا إلى ملعب بيراميدز. اللاعبون بدأوا يتحدثون عن مستحقاتهم بعد الفوز بالبطولة”.

وأوضح: “اللاعب كان يحصل على ألف جنيه فقط كل 3 أو 4 أشهر، وبعدها بدأوا يطالبون بحقوقهم المالية”.

وأشار رشوان إلى تعرض اللاعب لإصابة قوية، قائلًا: “محمد علي تعرض لإصابة خلال إحدى المباريات، وطلب العلاج، لكن المسؤولين اعتقدوا أنه يتمارض، وتم التعامل معه بعنف، والولد كان يتحامل على نفسه رغم الإصابة”.

واستكمل: “في أحد الأيام دخل اللاعب في نوبة بكاء أثناء التدريب، وبالصدفة شاهده أحد الأطباء، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه أكد أنه يعاني من جزع في الرباط، وطلب علاجه فورًا على نفقة الفريق الأول”.

وأضاف: “تم إبلاغ اللاعب بضرورة الحضور يوميًا إلى النادي للعلاج دون توفير أي نفقات أو دعم”.

واختتم رشوان تصريحاته قائلًا: “اللاعب ارتكب ما اعتبروه خطأ عمره، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ومنذ ذلك الوقت تم استبعاده من ممارسة كرة القدم، رغم أنه ما زال مقيدًا في نادي بيراميدز، والقضية ما زالت مستمرة منذ أغسطس 2024، واللاعب لا يتقاضى أي راتب”.

بيراميدز الدوري نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

عيسى

نائب رئيس مجلس الوزراء: تطوير الضرائب وموازنة الأداء.. ملامح مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد الحكومي

جانب من الاجتماع

نائب رئيس الوزراء: 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة.. تحرك حكومي لتسريع بيئة الابتكار

عيس خلال المؤتمر

حسين عيسى: طرح 16 شركة في البورصة.. وتحرك حكومي لتحديث إدارة الشركات العامة

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد