محمد صلاح يُشارك صورًا لنجلته «كيان» في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورًا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وظهرت «كيان» نجلة محمد صلاح، في إطلالة عفوية بأجواء أسرية تجمعهم ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من مُتابعيه.

ويُواصل محمد صلاح تقديم مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم الجاري، إلى جانب حفاظه على حضوره القوي داخل وخارج الملعب، باعتباره أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعالمية.

وأشاد الفنان يوسف الشريف بالنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول مؤكدًا أن «صلاح» أسطورة من الصعب تكرارها.

وأضاف خلال تصريحات نشرها حساب الدوري الإنجليزي الممتاز أن رحيل محمد صلاح عن الدوري الإنجليزي يمثل خسارة كبيرة للكرة الإنجليزية.

وأضاف أن حديثه عن محمد صلاح حالياً ليس فقط بصفته صديق أو مُشجّع مشددًا أن إنجازات محمد صلاح فاقت الخيال حيث أصبح قصة نجاح عالمية تستحق الفخر.

وتابع أن محمد صلاح يمثل «حدوتة مصرية» لكل الأجيال القادمة، مُشددًا أنه مصدر فخر لكل المصريين بكل ما حققه من إنجازات في الدوري الإنجليزي.