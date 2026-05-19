قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
بسبب خريطة المغرب | الجيش الملكي يشكو صن داونز لـ الكاف
الحكومة الأمريكية توافق على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد ترامب
اتهامات إيرانية لإسرائيل بالوقوف وراء هجوم المسيّرات على الإمارات
رئيس منتجي الخضر : تراجع الإنتاج وراء قفزة أسعار الطماطم
براءة 31 من رموز نظام القذافي في ليبيا من تهم قمع المتظاهرين بأحداث 2011
وزيرة التضامن توجه بالتدخل السريع للتعامل مع حالة طفل بلا مأوى في حلوان
البسوا الكمامات .. طبيب قلب يوجه نصائح للحجاج للوقاية من الفيروسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

منذ بضعة أيام تداول رواد السوشيال ميديا بالتطبيقات المختلفة فيديو تم تصويره داخل أحد المدارس حيث وقف طالب مارق باسطاً ذراعيه ليغلق باب الفصل بقوة، مستعرضاً عضلاته ومحاصراً معلماً شاباً في مقتبل العمر، مانعاً إياه من الخروج وسط حالة من التطاول الفج، بينما يقف تلميذ آخر مشهراً هاتفاً محمولاً ليوثق هذا المشهد بعدسته لاهثاً وراء تفاعل رقمي رخيص؛ وهو ما أثار حالة عارمة من الجدل والغضب بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا. 

ومنذ ساعات أكد موقع "صدى البلد الإخباري" الحقيقة الدامغة حول الواقعة المتداولة؛ لتأتي الصدمة التالية المخيبة للآمال بأن ما جرى (حسب تصريحات منقولة عن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية) لم يكن احتجازاً عدائياً بل كان مجرد "مزحة" سمحت بها طبيعة العلاقة الطيبة بين التلميذ وأستاذه، حيث ساهمت تلك العلاقة في حدوث الموقف بشكل عفوي!

​تضمنت تصريحات المصدر المسؤول تفاصيل أخرى حاسمة تضع النقاط على الحروف؛ إذ أكد أن هذه الحادثة تعود تفاصيلها إلى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي، وأضاف بأن إدارة المدرسة تدخلت فور وقوع الموقف واحتوت الأزمة سريعاً داخل جدرانها، وتم إنهاء الأمر بشكل ودي تماماً دون تحرير أي محاضر رسمية، وأن المعلم لم يتقدم بأي شكاوى ضد الطالب بعد الواقعة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتشديد على أن مديرية التعليم وجهت فوراً بمتابعة الانضباط داخل المدارس باستمرار، مؤكداً أن أي تجاوزات تظهر يتم التعامل معها وفق اللوائح والقوانين؛ وهو ما يثبت أن إعادة نشر الفيديو مؤخراً أعطت انطباعاً خاطئاً كلياً بأنه حدث جديد.

​وبغض النظر عن حداثة أو قدم الحادثة، وتبريرها تحت لافتة "الهزار" وتلك "العلاقة الطيبة" التي تزيد الموقف قبحاً وتدنياً، فهناك عدة تساؤلات تطرح نفسها بشأن ذلك الحدث؛ السؤال الأول: هل يجب أن تكون الرابطة التربوية مبنية على هذا النمط من الاستخفاف، والندية، وعدم الاحترام داخل أو خارج أسوار المدرسة للدرجة التي تصل لتوثيق ونشر هذا التهريج عبر منصات اجتماعية عامة؟ إن ما يُسمى رسمياً أو عفوياً بـ "الطيبة" ليس في حقيقته إلا استهانة وتنكيل غير مقبول على الإطلاق يضرب هيبة القدوة التعليمية في مقتل. والسؤال الأهم: ماذا كان رد فعل المنظومة التعليمية حينها لضمان عدم تكرار هذا المنزلق العابث؟ وبلا شك فإن التجاوز المذكور يعيدنا خطوة إلى الوراء صوب البيئة الحاضنة والمؤسسة لكل تقويم وهي: المنزل، ويفتح الباب على مصراعيه للتساؤل الصادم: كيف وصلنا إلى الحد الأقصى من الانفلات؟ وما الذي أصاب "المكابح النفسية" والأخلاقية لدى أبنائنا بعدما تحول الإرث الأخلاقي إلى ساحة للمزاح الثقيل والتطاول المستساغ؟

​ولكي نفك شفرة هذا التردي القيمي والانسياق وراء الإثارة الرقمية، تبرز دراسة استقصائية موسعة نُشرت في أكتوبر من عام 2024، وتحديداً في دورية "علم النفس التربوي" (Journal of Educational Psychology) الصادرة عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA). وفي هذه الورقة البحثية الرائدة، قدمت البروفيسورة ألكسندرا بيل (Dr. Alexandra Bell)، أستاذة علم النفس السلوكي والنمو المعرفي، بالتعاون مع فريقها البارز، تحليلاً عميقاً حول تطور المنظومة الأخلاقية وضبط الامتثال لدى الناشئة والمراهقين.

​لقد ألقت الدراسة الضوء على آلية دماغية ونفسية أصيلة تعد الركيزة الأساسية لاستقامة أي مسلك بشري، وأطلقت عليها مصطلحاً علمياً دقيقاً هو: "الكف السلوكي" أو "التحكم المثبط" (Inhibitory Control). وتوضح البروفيسورة "بيل" في بحثها المرجعي أن هذا المفهوم يعد واحداً من أهم الوظائف التنفيذية بالدماغ البشرية، والتي تشرف عليها القشرة الجبهية الأمامية؛ وببساطة شديدة، تمثل "المكابح" الوجدانية والعقلية الكامنة في الذات الإنسانية. وتلك القوة الحيوية تعد القدرة الصامتة التي تمكن المراهق من تحقيق توازنه عبر ثلاثة أبعاد رئيسية؛ يأتي في مقدمتها ما عرّفته بمقاومة "الاندفاع والمغريات اللحظية"، ونعني بها القوة التي تتدخل فوراً لتمنعه إذا ما شعر برغبة طائشة في السخرية، أو الخروج عن حدود اللياقة بدعوى المزاح؛ إجلالاً للمكان، واحتراماً للقدوة.

​أما البعد الثاني فيتجلى في "تأجيل الإشباع الفوري"، وهي القدرة على مقاومة الإغراءات الوقتية، مثل السعي المحموم لركوب موجة المنصات أو حصد التفاعل العابر من خلال توثيق التجاوزات، في مقابل الحفاظ على مبادئ إنسانية عليا وثابتة لا تقبل البيع والمزايدة. بينما يرتكز البعد الثالث على "التحكم في ردود الأفعال"؛ تلك الآلية التي تمنح الناشئ القدرة على التوقف، وفحص عواقب تصرفاته وتأثيراتها النفسية والآدمية قبل الإقدام عليها، بدلاً من الانسياق الأعمى وراء رغبات القطيع الرقمي الذي أصابه الجمود العاطفي.

​وهنا تضعنا البروفيسورة "بيل" أمام الحقيقة العارية؛ فآلية "الكف" لا تولد مع الإنسان مكتملة، بل هي أشبه بعَضلة بيولوجية تحتاج إلى تدريب مستمر وشاق لتنمو وتصلب. وهنا تحديداً يبرز الدور المدمر للتعرض العشوائي والمبكر للشاشات؛ إذ إن الغرق في عالم الفضاء الرقمي يمنح الأطفال والمراهقين دفقات متتالية وسريعة من هرمون "الدوبامين" مع كل ضغطة زر أو "إعجاب" عابر. هذا الإشباع اللحظي يعمل كالمخدر الذي يصيب القشرة الجبهية الأمامية بالخمول، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ضمور تلك الخاصية الطبيعية، فيتحول المراهق من كائن عاقل يزن ممارساته بميزان القيم، إلى منساق وراء الإثارة؛ حيث لا يرى أبعد من شاشته الزجاجية، ولا يدرك الفارق الفاصل بين الهزل والجد، وبين الابتذال والاحترام.

​وأمام هذا الخلل المعرفي، نعود مجدداً إلى النواة الأولى للأسرة. إن تفكيك الآلية الرادعة لدى الأبناء لم يحدث بين عشية وضحاها، بل هو نتاج انسحاب تدريجي وصامت للوالدين من عملية "التنشئة القوية" إلى مربع "الرعاية السطحية". وذلك بعدما تحولت بيوت كثيرة من محاضن تربوية تغرس الفضائل وتشرف على تقويم السلوك، إلى ما يشبه "الفنادق" أو مساحات "المساكنة الاجتماعية" حيث ينعزل كل فرد بهاتفه في عالمه الخاص؛ غاب الحوار، واختفى النموذج والقدوة، واستُبدلت الرقابة الأبوية الواعية بحالة من "التدليل الرخو" أو "التجاهل المريح"، مما ترك الأبناء بلا بوصلة تحميهم من طغيان التيار الافتراضي الذي شرعن كل سمج من الأفعال تحت مسمى "الهزار والضحك".

​إن قرار احتواء الأزمات العابرة داخل جدران المدرسة يعالج المظهر الخارجي والوقتي للمشكلة، لكن استئصال الجذور يتطلب انتفاضة حقيقية تبدأ من الأسرة أولاً، متبوعة بتكامل حتمي مع المؤسسة التعليمية. إذ أصبحنا في حاجة ماسة إلى إعادة الاعتبار لسلطة البيت التربوية عبر استعادة لغة الحوار الحقيقي، وسحب الهواتف في أوقات محددة، ومراقبة المحتوى الرقمي للأبناء دون تهاون، توازياً مع إحياء مادة التربية الأخلاقية عملياً في المدارس؛ لكيلا تظل مجرد نصوص تُحفظ بل سلوك وممارسات يومية تُعلي من شأن المعلم، وإعادة صياغة الخطوط الحمراء السلوكية، وتقيس انضباط الطالب الإنساني والرقمي على حد سواء. فحماية عقول أبنائنا من الجمود العاطفي لم تعد ترفاً فكرياً، بل هي معركة وجودية لإنقاذ إنسانيتهم قبل أن تبتلعها تريندات الزيف.

هيبة المُعلم السوشيال ميديا العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

بحضور نائب محافظ الأقصر.. افتتاح البرنامج التدريبي "تشغيل وصيانة المشروعات المحلية"

بحضور نائب محافظ الأقصر.. افتتاح البرنامج التدريبي تشغيل وصيانة المشروعات المحلية

تسليم مبلغ مالى

سائق ومسعف يسلمان 1.4 مليون جنيه لأسرة مصاب في حادث بالدقهلية

دقيق بلدي مدعم

قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي في كفر الشيخ

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد