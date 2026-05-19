الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
آية التيجي

يُعد الجزر من أكثر الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ يساعد في دعم المناعة وتحسين صحة البشرة والعينين، إلى جانب دوره المحتمل في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة dailymail، فإن الجزر يحتوي على مجموعة قوية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما جعله محط اهتمام خبراء التغذية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تنوع طرق تناوله سواء نيئاً أو مطهواً.
 

وأوضحت خبيرة التغذية جينا هوب أن الجزر غني بفيتامين A وفيتامين C، وهما عنصران مهمان لدعم الجهاز المناعي والحفاظ على صحة الجسم.

ويُعرف الجزر باحتوائه على مادة البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين A، وهو الفيتامين المرتبط بتحسين الرؤية ودعم صحة العين، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

ورغم الاعتقاد الشائع بأن الجزر يمنح الإنسان “قدرة على الرؤية في الظلام”، أكد التقرير أن هذه الفكرة تعود إلى دعاية قديمة خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها تستند جزئياً إلى حقيقة علمية تتعلق بدور فيتامين A في تحسين حساسية العين للضوء.

الجزر والبشرة وصحة القلب

وأشار التقرير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، ما ينعكس إيجابياً على نضارة البشرة وصحة القلب.

كما يحتوي الجزر على الألياف القابلة للذوبان، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

هل يساعد الجزر في خسارة الوزن؟

وأكد خبراء التغذية أن الجزر منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول وتقليل الرغبة في تناول السكريات والحلويات.

كما يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، وهو ما يعني أن السكر الموجود به يُمتص ببطء داخل الجسم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

ألوان الجزر المختلفة.. فوائد متنوعة

ولا يقتصر الجزر على اللون البرتقالي فقط، بل توجد منه ألوان متعددة مثل البنفسجي والأصفر والأحمر، وكل نوع يحتوي على مضادات أكسدة مختلفة.

فالجزر البنفسجي يحتوي على الأنثوسيانين، وهي مركبات مرتبطة بتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات، بينما يحتوي الجزر الأصفر على مادة اللوتين المفيدة لصحة العين والمخ.

هل الإفراط في تناول الجزر يسبب تغير لون الجلد؟

وذكر التقرير أن الإفراط الشديد في تناول الجزر قد يؤدي إلى حالة تُعرف باسم “كاروتينيميا”، وهي تغير لون الجلد إلى الأصفر البرتقالي بسبب تراكم البيتا كاروتين في الجسم، لكنها حالة غير خطيرة وتختفي تدريجياً بعد تقليل تناول الجزر.

أفضل طريقة لتناول الجزر

وأشار الخبراء إلى أن تناول الجزر المطهو يساعد الجسم على امتصاص البيتا كاروتين بصورة أفضل، بينما يحتفظ الجزر النيئ بنسبة أعلى من فيتامين C.

كما يُفضل تناوله مع الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات لتحسين امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

بالصور

