قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
بسبب خريطة المغرب | الجيش الملكي يشكو صن داونز لـ الكاف
الحكومة الأمريكية توافق على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد ترامب
اتهامات إيرانية لإسرائيل بالوقوف وراء هجوم المسيّرات على الإمارات
رئيس منتجي الخضر : تراجع الإنتاج وراء قفزة أسعار الطماطم
براءة 31 من رموز نظام القذافي في ليبيا من تهم قمع المتظاهرين بأحداث 2011
وزيرة التضامن توجه بالتدخل السريع للتعامل مع حالة طفل بلا مأوى في حلوان
البسوا الكمامات .. طبيب قلب يوجه نصائح للحجاج للوقاية من الفيروسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تحويل أموال الصدقات إلى أضحية؟.. الإفتاء توضح الضوابط

أموال الصدقات
أموال الصدقات
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول جواز إخراج الأموال التي جمعتها للفقراء في صورة أضحية مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن الأمر يتوقف على نية وتحديد أصحاب المال.

هل يجوز إخراج الأموال للفقراء في صورة أضحية؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، أن من يتولى توزيع الأموال يُعد وسيطًا، وعليه الالتزام بما حدده المتبرع، فإذا اشترط إخراجها في صورة نقود وجب تنفيذ ذلك، أما إذا ترك له حرية التصرف، فيجوز له توجيهها بحسب المصلحة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال عدم وجود تحديد من المتبرعين، يمكن إخراج الأموال في صورة أضحية أو لحوم أو مواد غذائية، بشرط أن تكون هذه الصورة محققة لمصلحة الفقير، سواء بمساواة القيمة المالية أو زيادتها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أي تصرف يؤدي إلى تقليل قيمة ما يصل إلى الفقير لا يُعد جائزًا، مشددًا على أن الأصل في هذه المسألة هو تحقيق مصلحة المحتاج، باعتبارها الهدف الأساسي من الصدقات، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

أيهما أفضل الذبح أم التصدق بالمال عند شفاء المريض ؟

وكان الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد أكد أن الأفضلية بين الذبح وإخراج المال للفقراء وفقاً لما يجد الإنسان نفسه ووفقاً لاحتياج ما يعطيهم هل هم فى حاجة للمال ام لا، وفى الذبح قربتان قربة الذبح وقربة اطعام الطعام وهى من اجل الاعمال وارجاها للقبول .

فضل الصدقة

1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.
2- تمحو الخطيئة وآثارها.
3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.
4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
5- فيها دواء للأمراض البدنية.
6- هي دواء للأمراض القلبية.
7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.
8- تجعل الله يبارك في المال.
9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.
10- يضاعف الله للمتصدق أجره.
11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.
12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).
14- تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.
15- تدفع البلاء.
16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.
17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.
18- مضاعفة أجر الصدقة.
19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.
21- تدفع ميتة السوء.
22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.
23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.
24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.
25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

هل يجوز إخراج الأموال للفقراء في صورة أضحية عيد الأضحى هل يجوز تحويل أموال الصدقات إلى أضحية الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

ريم مصطفي

ريم مصطفى تخطف الأنظار عبر انستجرام

ظافر العابدين

طرح البوسترات المتفردة لمسلسل ممكن قبل عرضه

هنأ الزاهد

هنأ الزاهد تخطف الأنظار بظهور غير متوقع

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد