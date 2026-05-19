إصابة 5 أشخاص في تصادم تريلا بسيارتين أعلى كوبري ببنها

أُصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا وسيارتين أعلى كوبري بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، حيث تبين اصطدام سيارة التريلا بسيارة سوزوكي وأخرى محملة بالبطيخ، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة جرى نقلهم للمستشفى لاتخاذ اللازم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية



كما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.