محافظات

توريد 83 ألفا و217 طن قمح بصوامع وشون القليوبية

إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، استقبال 83 ألفا و217 طنا من محصول القمح، حتى أمس الإثنين، لتوريد المحصول الاستراتيجي بصوامع وشون المحافظة، لموسم 2026، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية دائمة داخل الديوان العام للمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة عمليات التوريد، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات الخارجية التابعة لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات التي قد تواجه عمليات تسليمه.

وأوضح مدير تموين القليوبية أنه تتسلم مديرية تموين القليوبية القمح المحلي من ‏المزارعين من خلال لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية؛ وذلك سيكون بجميع الصوامع التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 11 لجنة لاستلام القمح المحلى فى 11 موقع تخزينى موزعة بكافة أرجاء المحافظة بإجمالي سعة تخزينية 327000 بجميع أرجاء المحافظة.


وأشار إلى أنه تم عمل المعاينات اللازمة لهذه المواقع التخزينية للقمح حرصاً من المديرية على أن تكون المواقع قريبة من المزارعين وموردين القمح المحلى تسهيلاً عليهم وتشجيعهم على توريد القمح بالمواقع التخزينية التابعة للدولة بسعر عادل لكل إردب قمح، بالمواقع التالية "هنجر كفر شكر، ومركز تجميع مطحن بنها، وصومعة بنها، وهنجر شبلنجة، وشونة كفر سعد؛ وهنجر شبين القناطر، وبنكري الهدى وصومعة الهدى؛  وصومعة شبرا بغرب شبرا الخيمة، وصومعة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وصومعة عرب العُليقات بمركز الخانكة.

وتتراوح الأسعار هذا  العام سعر إردب القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، حيث أن هذه الأسعار تُعد محفزة للغاية للمزارعين والموردين وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.

ومن ناحيته كشف الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن إجمالي المساحة المزروعة قمح بمحافظة القليوبية هي 41025 فدان، كما أن المستهدف توريده 61500 طن قمح محلى هذا الموسم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان نوعية بالإدارات الزراعية على مستوى المحافظة لمتابعة ورصد أعمال الحصاد والدراس للقمح، موضحا أنه تم حصاد 38 ألفا و700 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة حتى الآن.

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

