ضبط 10 أطنان لحوم مجمدة ومفرومة فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع حي غرب شبرا الخيمة ومديرية التموين، حملات مكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات حسام عبد الفتاح.



أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 10 أطنان من اللحوم المجمدة واللحوم المفرومة والدهون الحيوانية وذبائح الضأن والدواجن، داخل ثلاجة غير مرخصة بدائرة حي غرب شبرا الخيمة، بعد ثبوت وجود علامات فساد واضحة تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة حي غرب شبرا الخيمة برئاسة المهندسة سلوى أبو العينين، ومديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح، إلى جانب إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبمشاركة الدكتور أيمن هشام شعراوي والدكتورة داليا عثمان.



تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فيما شدد محافظ القليوبية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.