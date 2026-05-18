البابا تواضروس يتابع أعمال لجان المجمع المقدس | صور

بدأت صباح اليوم، الاثنين، اجتماعات اللجان الرئيسية، للمجمع المقدس في دور انعقادها السنوي.

لجنة الرعاية والخدمة

وانعقد اجتماع لجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شؤون الإيبارشيات، في الفترة الأولى اليوم، حيث تمت مناقشة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية لكل من اللجنتين، وعقب انتهاء مناقشات الأعضاء تم الاتفاق على التوصيات المزمع تقديمها للعرض في الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وفي إطار متابعة عمل اللجان المجمعية، حرص قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على حضور جانب من اجتماع لجنة شؤون الإيبارشيات واستعرض مع أعضاء اللجان عدد من الموضوعات المعروضة لمناقشتها في اللجنة.

وتضم لجنة الرعاية والخدمة، لجان:

١- لجنة مراكز الرجاء والمستشفيات

٢- لجنة الرعاية الاجتماعية والتنمية

٣- لجنة مكافحة الإدمان

٤- لجنة الصحة النفسية

٥- لجنة ذوي الإعاقة

٦- لجنة الحماية الإجتماعية.

بينما تضم لجنة شؤون الإيبارشيات لجان:

١. لجنة رعاية شؤون كهنة الوجة البحري

٢. ⁠لجنة رعاية شؤون كهنة الوجة القبلي

٣. ⁠لجنة التكريس

٤. ⁠لجنة توثيق الإيبارشيات.