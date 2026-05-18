البدء في انعقاد لجان المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية | صور

شارك ، صباح اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها والمقرر المساعد للجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، في أولى جلسات اللجنة، وذلك معاوناً لنيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ومقرر اللجنة.

انعقد الاجتماع بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وبحضور الآباء الأساقفة مقرري اللجان الفرعية التابعة للجنة الرعاية والخدمة.

وشهدت الجلسة استعراضاً شاملاً لأعمال اللجان المختلفة على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى مناقشة وصياغة التوصيات المقترح تقديمها للمجمع المقدس في جلسته الختامية المقبلة.