رئيس الطائفة الإنجيلية: نعتز بدار الإفتاء ودورها الوطني الرائد في تعزيز السلام| صور

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بزيارة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الإثنين، بمقر دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، على رأس وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية.

تعزيز ثقافة السلام

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره الكبير للدور الوطني والتنويري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز ثقافة السلام والتعايش في المجتمع، مؤكدًا عمق العلاقات الإنسانية والوطنية التي تجمع الجميع تحت مظلة الوطن.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "نعتز بعلاقتنا الطيبة مع فضيلة مفتي الجمهورية، ونقدر الدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز قيم التعايش والسلام."

وأضاف: "نثمن ونقدر هذا الدور الوطني العميق في دعم اللحمة الوطنية، ونؤكد أن أمن واستقرار بلادنا نعمة كبيرة تستحق الشكر."

من جانبه، رحّب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد بوفد الطائفة الإنجيلية، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة وقال فضيلته:"إن لقائنا اليوم يحمل رسائل محبة صادقة تعبر عن روح الأخوة التي تجمعنا، وتشريفكم لنا يسعدنا ويفرحنا ويملأ قلوبنا بالبهجة."

وأضاف: "نسأل الله دوام المحبة والمودة بين أبناء الوطن، وأن يجعلنا دائمًا في خدمة المصريين والوطن، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار."