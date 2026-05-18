اختطاف طالبة من سنتر تعليمي.. الأمن يكشف كذب الأم ويفجر مفاجأة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعمت خلاله إحدى السيدات قيام شخص باستدراج نجلتها واختطافها من أحد المراكز التعليمية بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 13 مايو الجارى تبلغ قسم شرطة ثان أكتوبر من (مدرسة - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب نجلتها (طالبة - 16 سنة)، وفى وقت لاحق تبين تواجد المذكورة (بنطاق محافظة الإسكندرية).

وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لمرورها بحالة نفسية سيئة ولسوء معاملة شقيقها لها عقب وفاة والدها، وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.