أبو العينين يرحب بعقيلة صالح بالبرلمان المصري: نعم لاستقرار وأمن ليبيا.. والتجربة المصرية نموذج للتنمية

رحب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال زيارته إلى البرلمان المصري وحضوره الجلسة العامة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والدم التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي.



وأكد أبو العينين -في كلمته خلال الجلسة العامة- أن الجميع يتطلع إلى مستقبل يسوده الاستقرار والأمن في ليبيا، مشيرًا إلى أن البرلمان الأورومتوسطي سيعقد اجتماعاته خلال شهر يوليو المقبل داخل مجلس النواب المصري، موجها الدعوة لرئيس البرلمان الليبي للمشاركة في هذه الاجتماعات المهمة، أو من يرونه.

ليبيا تمتلك إمكانيات وقدرات هائلة تؤهلها لتعويض ما تعرضت له من خسائر خلال فترة وجيزة



وقال أبو العينين إن ليبيا تمتلك إمكانيات وقدرات هائلة تؤهلها لتعويض ما تعرضت له من خسائر خلال فترة وجيزة، إذا توافرت الإرادة والاستقرار، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة المصرية في البناء والتنمية.



وأضاف: “انظروا إلى مصر وكيف نجحت في تحويل الصحراء إلى مشروعات تنموية وإنتاجية كبرى، وكيف تضاعف الإنتاج في مختلف القطاعات، وهو ما يمكن أن يمثل نموذجًا ملهمًا للأشقاء في ليبيا”.



وشدد رئيس البرلمان الأورومتوسطي على أن هناك من يسعى لاستنزاف مقدرات ليبيا وثرواتها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية.