قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
رسميا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز| تفاصيل
القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويض المرة الواحدة
الأمتار الأخيرة.. دوريات تنتظر الحسم في ختام الجولات| آرسنال والزمالك الأبرز
مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر نص كلمة رئيس مجلس النواب الليبي أمام البرلمان المصرى

المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ، أن مصر كانت ولا تزال الداعم الدائم للشعب الليبي والملجأ الوحيد للعرب، مشددًا على أن العلاقات بين القاهرة وطرابلس ليست مجرد علاقات بين دولتين، بل روابط تاريخية وأسرية وإنسانية ممتدة عبر مئات السنين.

وقال صالح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، إن الدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة البرلمان المصري تعكس عمق الروابط التاريخية وصلابة العلاقات الأخوية بين الشعبين، وتعبر عن مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح أن مصر احتلت عبر التاريخ مكانة ثقافية وحضارية متميزة، بفضل وجود الأزهر الشريف ومكانتها العلمية، مؤكدًا أن أرضها كانت دائمًا ملاذًا للمهاجرين والباحثين عن الأمن والاستقرار والعلم والعمل، مضيفًا أن الشعب المصري عُرف بكرم الضيافة واحتضان كل من ضاقت به السبل.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات بين الدول، قائلاً إن الشعبين “يتجاوزان الحدود والجغرافيا”، وإن العلاقة بينهما “علاقة الأخ بالأخ والجار بالجار والدم بالدم”، موضحًا أن القبائل والعائلات والمصاهرات ممتدة بين شرق ليبيا وغرب مصر، بما يجعل من الصعب الفصل بين الشعبين.

وأضاف أن الليبيين لم ينسوا ولن ينسوا مواقف مصر الداعمة لهم عبر التاريخ، مؤكدًا أن مصر لم تكن فقط سندًا لليبيا، بل كانت دائمًا الداعم الرئيسي للعرب جميعًا، وأن الروابط بين البلدين قائمة على الدين واللغة والنسب والجوار المشترك.

واستعرض عقيلة صالح محطات الدعم المصري التاريخي لليبيا خلال فترة الاحتلال الإيطالي، موضحًا أن مصر احتضنت المجاهدين الليبيين وقدمت لهم الدعم السياسي والإعلامي والعسكري، وساهمت في نقل القضية الليبية إلى العالم، كما احتضنت المناضلين والمثقفين الليبيين وقدمت الرعاية للمصابين والمطاردين.

وأشار إلى أن الكاتب الوطني محمد فريد كتب عام 1912 عن دعم مصر لليبيا، مؤكدًا أن الشعب المصري كان يرغب في إرسال الجيوش لنصرة الأشقاء في ليبيا، لكن الاحتلال البريطاني كان يقيد الحركة المصرية آنذاك.

كما تحدث عن الدور المصري في دعم حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي، مؤكدًا أن الإمدادات والأسلحة والمؤن كانت تتدفق من مصر إلى المجاهدين الليبيين، وأن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا في نقل معاناة الشعب الليبي إلى العالم.

وأوضح أن الاحتلال الإيطالي أقام الأسلاك الشائكة على الحدود المصرية الليبية بطول يزيد على 300 كيلومتر لقطع خطوط الإمداد ومنع التواصل بين الشعبين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الاستعمارية لم تنجح في كسر الروابط التاريخية بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن مصر ساهمت أيضًا في تأسيس الجيش السنوسي خلال الحرب العالمية الثانية، والذي أصبح لاحقًا نواة الجيش الليبي، مشيرًا إلى أن معسكرات التدريب كانت في السلوم وسيدي براني ومرسى مطروح تحت إشراف ضباط مصريين وبريطانيين.

وأضاف أن مصر دعمت استقلال ليبيا ووحدتها الوطنية، وساندت الملك إدريس السنوسي باعتباره رمزًا لوحدة البلاد، كما ساهمت في بناء مؤسسات الدولة الليبية الحديثة من خلال إرسال المعلمين والأطباء والخبراء والعمالة المصرية للمشاركة في النهضة الليبية.

وتناول عقيلة صالح تطورات الأزمة الليبية الحديثة، مؤكدًا أن مصر وقفت إلى جانب الشعب الليبي بعد أحداث عام 2011، وسعت إلى حماية الحدود المشتركة من الإرهاب والاختراقات الأمنية، كما دعمت مجلس النواب الليبي منذ انتخابه عام 2014 وقدمت المساندة السياسية للمؤسسات الشرعية الليبية.

وأشار إلى دعم مصر للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن القاهرة اصطفّت إلى جانب الشعب الليبي حتى تم القضاء على الإرهاب في العديد من المناطق الليبية.

كما استعرض موقف مصر خلال كارثة إعصار “دانيال” التي ضربت مدينة درنة عام 2023، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة ترسل فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية والطبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الطائرات المصرية كانت أولى الطائرات التي وصلت إلى ليبيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأكد أن الموقف المصري تجاه ليبيا ظل ثابتًا منذ بداية الأزمة، ويقوم على دعم وحدة الأراضي الليبية والحفاظ على سيادتها والدفع نحو حل سياسي شامل بإرادة ليبية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية.

وشدد على أن مصر تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وتؤيد تشكيل حكومة موحدة قادرة على تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

وأوضح أن القاهرة استضافت مختلف الأطراف الليبية، وعملت على تقريب وجهات النظر بينها، وسعت إلى تهيئة المناخ المناسب للوصول إلى تسوية نهائية للأزمة الليبية، مؤكدًا أن مصر تتعامل بحياد كامل وتسعى فقط لتحقيق استقرار ليبيا ووحدتها.

وأشار إلى أن القيادة المصرية أطلقت صندوقًا لإعادة إعمار ليبيا، كما بدأت الشركات المصرية بالفعل تنفيذ مشروعات تنموية وإعمارية داخل الأراضي الليبية، مستفيدة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجالات البنية التحتية والتنمية والإسكان والطاقة.

وقال إن الشعبين المصري والليبي جمعتهما بالأمس معركة مواجهة الاحتلال، وتجمعهما اليوم معركة البناء والتنمية ومواجهة الإرهاب، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشاد بالدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القاهرة استطاعت الحفاظ على مكانتها وقوتها ودورها المحوري رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، كما لعبت دور “الوسيط العاقل والحكيم” في تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية.

وفي ختام كلمته، وجه المستشار عقيلة صالح التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، ولأعضاء مجلس النواب المصري، معربًا عن سعادته بزيارة القاهرة، ومؤكدًا أن العلاقات المصرية الليبية ستظل نموذجًا للأخوة والتعاون والتضامن العربي المشترك.

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي القاهرة طرابلس الجلسة العامة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

لو مسافر.. مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم السبت 16 مايو 2026

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد