للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل أرز بالكبد و القوانص.

طريقة أرز بالكبد و القوانص :

المقادير :



2 كوب أرز بسمتي أو أرز مصري



بصلة مفرومة ناعم



2 ملعقة كبيرة سمن



2 ملعقة كبيرة زيت



ملح وفلفل



نصف ملعقة بهارات



نصف كيلو جرام كبد وقوانص دجاج



لوز وصنوبر محمر أو مكسرات للتزيين (حسب الرغبة)



الطريقة :



1- تقطع الكبد والقوانص قطع متوسطة علي اللوح الخشبي ، وفي إناء متوسط نسخن ملعقة زيت وملعقة سمن وتضاف البصلة حتي تصفر .



2 – تضاف القوانص أولا والملح والفلفل والبهار ، ثم يغطي الإناء وتخفض الحرارة حتي يخرج ما بها من الماء ، ثم يضاف نصف كوب ماء ويترك حوالي 20 دقيقة ، مع مراعاة إضافة قليل من الماء كلما لزم الأمر.



3 – نضيف الكبد ويقلب مع القوانص ويترك مدة 15 دقيقة حتي النضج .



4 – ترفع نصف كمية الكبد والقوانص وتترك جانبا .



5 – يغسل الأرز ويصفي ، يضاف ملعقة الزيت والسمن المتبقي في إناء لايلتصق به الطعام ، يضاف نصف كمية الأرز ، ويقلب علي نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتي يصفر لون الأرز (ذهبي اللون) ثم يضاف باقي الأرز.



6 –يضاف 2 كوب ونصف ماء مغلي و النصف المتبقي من الكبد والقوانص في الاناء وتقلب جيدا حتي تمتزج كل المكونات معا .



7– عندما يتشرب الأرز الماء يغطي الإناء ، تخفض النار (هادئة ) ويترك الأرز 20 دقيقة حتي ينضج .



8 – يوضع الأرز في قالب أو سلطانية ثم يقلب في طبق التقديم ، ونضع الكبد والقوانص التي تركناها جانبا علي سطح الأرز ثم ننثر اللوز والصنوبر المحمر علي الوجه وبالهنا والشفا.