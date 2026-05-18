للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل أرز بالكبد و القوانص.
طريقة أرز بالكبد و القوانص :
المقادير :
2 كوب أرز بسمتي أو أرز مصري
بصلة مفرومة ناعم
2 ملعقة كبيرة سمن
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل
نصف ملعقة بهارات
نصف كيلو جرام كبد وقوانص دجاج
لوز وصنوبر محمر أو مكسرات للتزيين (حسب الرغبة)
الطريقة :
1- تقطع الكبد والقوانص قطع متوسطة علي اللوح الخشبي ، وفي إناء متوسط نسخن ملعقة زيت وملعقة سمن وتضاف البصلة حتي تصفر .
2 – تضاف القوانص أولا والملح والفلفل والبهار ، ثم يغطي الإناء وتخفض الحرارة حتي يخرج ما بها من الماء ، ثم يضاف نصف كوب ماء ويترك حوالي 20 دقيقة ، مع مراعاة إضافة قليل من الماء كلما لزم الأمر.
3 – نضيف الكبد ويقلب مع القوانص ويترك مدة 15 دقيقة حتي النضج .
4 – ترفع نصف كمية الكبد والقوانص وتترك جانبا .
5 – يغسل الأرز ويصفي ، يضاف ملعقة الزيت والسمن المتبقي في إناء لايلتصق به الطعام ، يضاف نصف كمية الأرز ، ويقلب علي نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتي يصفر لون الأرز (ذهبي اللون) ثم يضاف باقي الأرز.
6 –يضاف 2 كوب ونصف ماء مغلي و النصف المتبقي من الكبد والقوانص في الاناء وتقلب جيدا حتي تمتزج كل المكونات معا .
7– عندما يتشرب الأرز الماء يغطي الإناء ، تخفض النار (هادئة ) ويترك الأرز 20 دقيقة حتي ينضج .
8 – يوضع الأرز في قالب أو سلطانية ثم يقلب في طبق التقديم ، ونضع الكبد والقوانص التي تركناها جانبا علي سطح الأرز ثم ننثر اللوز والصنوبر المحمر علي الوجه وبالهنا والشفا.