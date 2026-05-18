ختامي نوادي المسرح.. قصور الثقافة تعرض "قابل للتدوير" و" الأخوة كارامازوف" الليلة على مسرح السامر

تتواصل على مسرح السامر بالعجوزة فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 25 مايو الجاري.

ويشهد اليوم الاثنين عرضين مسرحيين لفرقة الشرقية، يأتي الأول بعنوان "قابل للتدوير" ويعرض في السادسة مساء، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الرازق، وتدور أحداثه داخل شركة حول شخصين أتوا إليها لبيع بعض ذكرياتهم القديمة، وتقييمها لبيعها لأشخاص لا يملكون ذكريات سعيدة، مقابل الحصول على مبلغ مادي، وتتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع.

أما العرض الثاني، يأتي بعنوان "الأخوة كارامازوف"، تأليف إسماعيل إبراهيم، وإخراج شهاب حسين، تدور أحداثه حول الصراع الأزلي بين الإخوة داخل منزل العائلة، حيث يكتشف "ديمتري" الضابط المتقاعد، سرقة أمواله من والده فيتوعده بالانتقام، بينما ينشغل "إيفان" بأسئلته الوجودية وكتاباته المستمرة، على عكس "اليوشا" القريب من الإيمان والروحانيات، ومع تصاعد الخلافات، يتحول الأب إلى الشرارة التي تدفع العائلة نحو الانهيار، حتى يظهر الشاهد الوحيد ليعلن أنه من أنهى تاريخ آل كارامازوف للأبد.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، د. محمد سعد، د. أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع مقررا للجنة، ويعقبها ندوة نقدية يشارك بها الكاتب محمد علي إبراهيم، الناقدة أسماء حجازي، والناقد محمد زعيمة.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية.