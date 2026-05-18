قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ختامي نوادي المسرح.. قصور الثقافة تعرض "قابل للتدوير" و" الأخوة كارامازوف" الليلة على مسرح السامر

المهرجان الختامي لنوادي المسرح
المهرجان الختامي لنوادي المسرح
أحمد البهى

تتواصل على مسرح السامر بالعجوزة فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 25 مايو الجاري.

ويشهد اليوم الاثنين عرضين مسرحيين لفرقة الشرقية، يأتي الأول بعنوان "قابل للتدوير" ويعرض في السادسة مساء، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الرازق، وتدور أحداثه داخل شركة حول شخصين أتوا إليها لبيع بعض ذكرياتهم القديمة، وتقييمها لبيعها لأشخاص لا يملكون ذكريات سعيدة، مقابل الحصول على مبلغ مادي، وتتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع.

أما العرض الثاني، يأتي بعنوان "الأخوة كارامازوف"، تأليف إسماعيل إبراهيم، وإخراج شهاب حسين، تدور أحداثه حول الصراع الأزلي بين الإخوة داخل منزل العائلة، حيث يكتشف "ديمتري" الضابط المتقاعد، سرقة أمواله من والده فيتوعده بالانتقام، بينما ينشغل "إيفان" بأسئلته الوجودية وكتاباته المستمرة، على عكس "اليوشا" القريب من الإيمان والروحانيات، ومع تصاعد الخلافات، يتحول الأب إلى الشرارة التي تدفع العائلة نحو الانهيار، حتى يظهر الشاهد الوحيد ليعلن أنه من أنهى تاريخ آل كارامازوف للأبد.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، د. محمد سعد، د. أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع مقررا للجنة، ويعقبها ندوة نقدية يشارك بها الكاتب محمد علي إبراهيم، الناقدة أسماء حجازي، والناقد محمد زعيمة.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية.

مسرح السامر السامر المهرجان الختامي لنوادي المسرح الفنان هشام عطوة الأخوة كارامازوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خطط عسكرية جاهزة.. هل تقترب المواجهة بين واشنطن وطهران من لحظة الانفجار؟

مجلس النواب

هشام بدوي: العلاقة الراسخة بين مصر وليبيا قائمة طوال تاريخها على أسس ثابتة

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: ترامب لم يحصل على وعود بضغط صيني على إيران

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد