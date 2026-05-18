بعثة وعَّاظ الأزهر تبدأ التوعيَّة في موسم الحج.. ولجنة الفتوى تستقبل استفسارات ضيوف الرحمن

بدأت بعثة الأزهر الشريف من الوعَّاظ والواعظات تنفيذ مهامها الدعويَّة والتوعويَّة بالأراضي المقدَّسة؛ لخدمة الحُجَّاج المصريين ومرافقتهم بالوعي والإرشاد خلال أداء مناسك الحج، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وتعمل البعثة على تنظيم لقاءات توعويَّة مباشرة مع الحُجَّاج داخل مقار الإقامة، إلى جانب تقديم الإرشادات المتعلِّقة بأحكام المناسك وآدابها، والإجابة عن مختلِف الأسئلة والاستفسارات الشرعيَّة؛ بما يسهم في تيسير أداء المناسك وتعزيز حالة الطمأنينة لدى الحُجَّاج.

لجنة الفتوى تواصل استقبال استفسارات ضيوف الرحمن

وفي السياق نفسه، بدأت لجنة الفتوى التابعة للبعثة أعمالها بالأراضي المقدَّسة؛ لاستقبال استفسارات الحُجَّاج على مدار اليوم، وتقديم الفتاوى الشرعيَّة المرتبطة بمناسك الحج، بما يراعي التيسير ورَفْع الحرج عن الحُجَّاج في مختلِف المواقف التي قد تواجههم في أثناء أداء المناسك.

وأكَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ وجود وعَّاظ الأزهر وواعظاته بين الحُجَّاج يُمثِّل جانبًا مهمًّا من رسالة الأزهر الشريف في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم الإرشاد المباشر وتهيئة الأجواء المعرفيَّة والدعويَّة التي تساعد الحُجَّاج على أداء المناسك في طمأنينة ويُسر.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ لجنة الفتوى التابعة للبعثة تتعامل مع مختلِف الاستفسارات التي تَرِد من الحُجَّاج بصورة فوريَّة، مع مراعاة طبيعة الزحام والظروف المرتبطة بأداء المناسك؛ بما يساعد الحُجَّاج على أداء شعائرهم بسهولة وعلى أكمل وجه.

وأشار إلى أنَّ البعثة ستُكثِّف برامجها التوعويَّة خلال أداء المناسك والتنقُّل بين المشاعر؛ لضمان وصول الإرشادات الشرعيَّة للحُجَّاج بصورة واضحة ومباشرة، ومساعدتهم على التعامل مع المواقف المختلفة خلال الرحلة بوعي وانضباط.



