القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويض المرة الواحدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتقديم الدعم لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة في الحروب السابقة تقديرا وعرفاناً لتضحياتهم بأرواحهم وأجسادهم لرفعة الوطن.

وفى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة (حرب 1948- حرب 1956- حرب اليمن - حرب 1967- حرب الاستنزاف – حرب أكتوبر1973) للحصول على تعويض المرة الواحدة للذين لم يسبق لهم الصرف من قبل.

يقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية وأسرهم بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمره واحدة بقيمة مائة ألف جنيه فقط لا غير للمستفيدين من أسرة الشهيد وهم (الأب -الأم -الأرملة -الأبناء) والمصاب طبقا لنسبة العجز،

وفى حاله وفاة المصاب يتم الصرف للمستحقين وهم (الأ ب -الأم – الأرملة - الأبناء).

حيث يقوم المستفيد بالتواصل مع الجهات المختصة ومعه المستندات الدالة على الأستشهاد

أو الإصابة والجهات هي :

الجهة

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 01102013550 - 01050775397 - 01035385835

صندوق تكريم الشهداء والمصابين

0222605398

01128905227



قيادة قوات الدفاع الشعبي (المستشار العسكري بكل محافظة.