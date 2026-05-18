قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويض المرة الواحدة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتقديم الدعم لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة في الحروب السابقة تقديرا وعرفاناً لتضحياتهم بأرواحهم وأجسادهم لرفعة الوطن.

وفى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة (حرب 1948- حرب 1956- حرب اليمن - حرب 1967- حرب الاستنزاف – حرب أكتوبر1973) للحصول على تعويض المرة الواحدة للذين لم يسبق لهم الصرف من قبل.

يقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية وأسرهم بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمره واحدة بقيمة مائة ألف جنيه فقط لا غير للمستفيدين من أسرة الشهيد وهم (الأب -الأم -الأرملة -الأبناء) والمصاب طبقا لنسبة العجز،
وفى حاله وفاة المصاب يتم الصرف للمستحقين وهم (الأ ب -الأم – الأرملة - الأبناء).
حيث يقوم المستفيد بالتواصل مع الجهات المختصة ومعه المستندات الدالة على الأستشهاد
أو الإصابة والجهات هي :
الجهة

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 01102013550 - 01050775397 - 01035385835

 صندوق تكريم الشهداء والمصابين

0222605398

01128905227


قيادة قوات الدفاع الشعبي (المستشار العسكري بكل محافظة.  

القوات المسلحة أسر الشهداء والمصابين شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

30 عاما من الشراكة.. أهداف زيارة بوتين للصين بعد قمة ترامب وشي

30 عاما من الشراكة.. أهداف زيارة بوتين للصين بعد قمة ترامب وشي

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري يمنع وصول شحنة أسلحة أمريكية لجماعات معادية لإيران

طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا

مصدر إيراني: طهران سلمت اقتراحا جديدا بــ14 بندًا تفاوضيا

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد