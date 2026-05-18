وليد خليل: منافسة غير مسبوقة بين شركات السياحة لخدمة الحجاج

أكد وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك متابعة على مدار الساعة من الجميع لرحلات نقل الحجاج وحتى وصولهم وتسكينهم مؤكدا أن الغرفة تتابع من خلال ممثليها بلجان البعثة من الجهاز الإداري للغرفة برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي تتابع جهود الشركات في خدمة حجاجها وتقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات

وكشف وليد خليل ان الموسم الحالي يشهد منافسة قوية وغير مسبوقة على الاطلاق بين شركات السياحة لخدمة حجاجها علي اعلي مستوي حفاظا على سمعة كل الشركة ومكانتها بسوق الحج والعمرة وبين ضيوف الرحمن، مؤكدا أن هذه المنافسة تأخذ اشكالاً عديدة من تنوع في الخدمات الإضافية، وتحسين جودة الخدمات بالسكن ووسائل النقل.

اعداد وتأهيل مشرفي الحج علي اعلي مستوي

وأوضح نائب رئيس لجنة السياحة الدينية ان أهم صور التميز الشديد لشركات السياحة هي اعداد وتأهيل مشرفيها علي اعلي مستوي لحسن معاملة الحجاج وحل كافة مشاكلهم ، موضحا ان الشركات كذلك أصبحت تتنافس في الاعداد الجيد وعلي اعلي مستوي لمشرفيها لتمكينهم من تقديم افضل الخدمات للحجاج



وقد كشفت التقارير الأولية التي تلقتها بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس مكتب شؤون الحج السياحي وجود التزام تام حتى الآن من الشركات بتعاقداتها مع الحجاج فيما يخص السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد واصلت بعثة الحج السياحي من الغرفة والوزارة جهودها لمتابعة الحج وتدفق رحلات نقل الحجاج برا وجوا، والاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لهم، وقد انتشر جميع اعضاء اللجان الفرعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتواجد والمرور على أماكن إقامة حجاج السياحة، يأتي ذلك اولا للإطمئنان على الحجاج في كافة برامج الحج السياحي "الخمس نجوم والاقتصادي والبري" وثانيا للتأكد من التزام جميع الشركات ببرامجها للحج المعتمدة من الوزارة والمتعاقد عليها مع الحجاج.