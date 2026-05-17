لأول مرة.. لجنة ميدانية بـ النوارية لاستقبال حافلات الحج السياحي البري

في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية اللحظية لمسار رحلات الحج السياحي البري حتى وصولها إلى الأراضي السعودية، تواصل، لجنة بعثة الوزارة المُشكلة لأول مرة بمنطقة النوارية، جهودها في استقبال حافلات الحج السياحي البري للموسم الحالي، وسط حالة من الارتياح بين الحجاج لمستوى الخدمات المقدمة طوال مراحل الرحلة.

وتُمثل منطقة النوارية آخر نقطة لاستقبال الحافلات السياحية قبل انتقال الحجاج إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة.

من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هذه اللجنة تُعد لجنة مستحدثة بدأ العمل بها اعتباراً من موسم الحج لهذا العام، في إطار خطة الوزارة لاستكمال منظومة المتابعة الميدانية المتكاملة على طول مسار الرحلة دون انقطاع.

التنسيق المباشر مع الجهات السعودية

وأضافت أن اللجنة تتولى مهام التنسيق المباشر مع الجهات السعودية المختصة وشركة الخدمات المساندة، واستقبال أفواج الحجاج فور وصولهم، وضمان انتقالهم بسلاسة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى أماكن إقامتهم.

وأكدت على حرص الوزارة على التواجد الميداني المكثف للجانها في مختلف نقاط مسار رحلة الحج البري، لافتة إلى أن اللجنة قامت برصد عدد من الملاحظات الميدانية المتعلقة بمسار الرحلة وآليات تقديم الخدمات، وتمت مناقشتها فورًا مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى التعامل معها وتلافيها بشكل فوري، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

كما عقدت اللجنة لقاءات مباشرة مع المشرفين والسائقين على متن الحافلات السياحية، للاطلاع على تجربتهم خلال الرحلة والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءتها خلال الرحلات القادمة.

وأشادت مساعد الوزير بالتنسيق الفعال والمثمر مع الجهاز التنفيذي لحجاج جمهورية مصر العربية، ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والشركة المقدمة للخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لكافة الملاحظات وتحقيق أعلى مستويات الجودة في منظومة الحج السياحي البري.

ويُذكر أن الوزارة تطبق هذا العام—ولأول مرة—نظام التتبع الإلكتروني اللحظي للحافلات السياحية المخصصة لنقل حجاج السياحة البري، بدءاً من انطلاقها من محافظات الجمهورية، مرورًا بميناء نويبع، ثم ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومنفذ حالة عمار البري، وصولاً إلى مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يتم تطبيق النظام ذاته خلال رحلات العودة، بما يضمن إحكام الرقابة، وانتظام الرحلات، وسرعة التعامل مع أية طوارئ.

