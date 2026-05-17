النار تصل إلى موسكو.. عمليات أوكرانية غير مسبوقة تخترق العمق الروسي
محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير
الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع
الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي
ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات
إصابة قائد سرية إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان
الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة للقرى الحدودية
50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة
قادمة من العراق.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات
تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري
إلهام أبو الفتح
توك شو

نجل الفنان محمد عوض: بيت والدي فى ميدان التحرير كان شبه البرلمان السياسي ويتسع للجميع

المخرج عادل عوض
المخرج عادل عوض
محمود محسن

أكد المخرج عادل عوض، نجل الفنان الراحل محمد عوض، أن والدته كان لها الفضل الأكبر داخل الأسرة، مشيرًا إلى أنها كانت تتحمل جميع المسؤوليات، حيث كانت تعمل موظفة وفي الوقت نفسه تدير شؤون المنزل وتقوم بالدورين على أكمل وجه.

وأوضح عادل عوض، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدته لعبت أيضًا دورًا مهمًا في مساندة والده الفنان محمد عوض فنيًا، إذ كانت تقوم بترجمة المسرحيات له، وتقرأ النصوص وتناقشها معه، فضلًا عن مشاركتها في اختيار الأعمال الفنية المناسبة.

وأضاف عادل عوض أن اختيار الزوجة يُعد «أول طوبة في بناء المنزل»، مؤكدًا أن والدته كانت شريكة حقيقية في رحلة نجاح والده الفنية، سواء من خلال ترجمة النصوص أو المساهمة في اختيار الأعمال، مشيرًا إلى أن والدته كانت تستخدم اسم والده كوسيلة للانضباط داخل المنزل، قائلًا: «كانت بتخوفنا ببابا»، موضحًا أن والده كان طيبًا جدًا معهم، لكنه لم يكن كثير الحديث داخل البيت أو حتى في العمل، وهو ما جعل حضوره يحمل نوعًا من الهيبة والخوف لدى الأبناء.

كثرة النقاشات والحوارات

وتابع أن والده كان يتحدث بشكل كبير خلال رحلاته، وكان الاستماع إليه خلال رحلات السفر يمثل متعة كبيرة بالنسبة له، لافتًا إلى أنه كان يساعده أيضًا في مذاكرة مادة الفلسفة، كاشفًا أن منزل والده في ميدان التحرير كان بمثابة ملتقى لنجوم الوسط الفني والمثقفين، مشيرًا إلى أن البيت كان يشبه «البرلمان السياسي» بسبب كثرة النقاشات والحوارات التي كانت تدور فيه بين أصدقاء والده من الفنانين والمفكرين.

المخرج عادل عوض محمد عوض الأسرة الفنان محمد عوض الزوجة

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الطالبة الراحلة

بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

الشباب

الشباب يهزم اتحاد جدة 3-2 في الدوري السعودي

نانت

مشهد كارثي.. إلغاء مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي بسبب أعمال الشغب

حسين الشحات

خالد الغندور يكشف عن تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

