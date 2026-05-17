قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان: حصلت على 45 مليونا في الأسطورة.. والغناء أعلى دخلا وأستعد لإطلاق جمعية خيرية |تقرير
الرقابة النووية الإماراتية تؤكد سلامة محطة براكة بعد حريق قرب الموقع
الشباب يهزم اتحاد جدة ٣-٢ في الدوري السعودي
ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع
الأردن يدين استهداف أبوظبي بمسيرة ويؤكد تضامنه الكامل مع الإمارات
إصابة قائد سرية إسرائيلي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان
الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لعناصر حزب الله بالعودة للقرى الحدودية
50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة
قادمة من العراق.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات
تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري
هل يجوز الاقتراض من أجل الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد منعهم من دخول السينما.. مصطفي بكري: أي تجاوز للجلباب الصعيدي إساءة للقيم

مصطفي بكري
مصطفي بكري
ميرنا محمود

علق الإعلامي مصطفي بكري، على واقعة منع ثلاثة أشخاص من دخول السينما، بسبب ارتدائهم “الجلباب الصعيدي”، مؤكدًا أن الجلباب الصعيدي ليس مجرد زي، بل رمز  للأصالة والانتماء، أي إساءة لمن يرتديه هي إساءة لقيم وتاريخ أبناء الصعيد.

و كتب مصطفى بكري ، عبر موقع أكس: يجب علي السلطات المختصه فتح تحقيق مع من قاموا بمنع دخول مواطن ينتمي إلي الصعيد بسبب إرتدائه الجلابيه الصعيدي . الجلباب الصعيدي رمز للأصاله والإنتماء ، وهو قيمة يعتز بها كل أبناء الصعيد ، وهو رمز للمكانه الإجتماعيه والوقار والاحترام ، ويعد رمزا للثقافه الشعبيه ، وللموروث الإجتماعي ، الذي يعتز به أبناء الصعيد .

و تابع : ويؤسفني أن العديد من المرافق والنوادي تمنع من يرتدي الجلابية من دخولها. هذا أمر مستهجن ، واستعلاء من البعض مرفوض .

و أضاف : الجلباب الصعيدي تعبير عن الهوية والعادات والخصوصية الثقافيه لأبناء الصعيد ، الذين  أشاد الرئيس السيسي أكثر من مره برجولتهم وأمانتهم وصدقهم وانتماءهم الأصيل للوطن ، وتحملهم المعاناة علي مدي سنوات طوال ، هذه التصرفات المقيته يجب أن تتوقف ، ويجب احترام الزي الشعبي لأبناء الصعيد ، ومعاقبة كل من يمنع مواطنا صعيديا من ارتياد الأماكن العامه والمواصلات لمجرد أنه يرتدي الجلابيه.

وعلق الفنان محمد رمضان علي واقعة منع ثلاثة شباب من أبناء الصعيد من حضور العرض الخاص لفيلم «أسد» بسبب ارتدائهم الجلباب.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: شرف ليا وللسينما و لكل صناع فيلم أسد دخولكم الفيلم و لو ماشلتكوش الأرض أشيلكم على راسي .. واثق في رد فعل معالي وزيرة الثقافة باعتذارها الرسمي لكل الصعايدة في مصر السينما للجميع يافندم و دي ابسط حقوق الشعب .

تفاصيل الواقعة

وشهدت إحدى دور العرض السينمائي واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما تم منع 3 شباب من الصعيد من دخول عرض فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلابية، وذلك بدعوى الالتزام بتعليمات المكان الخاصة بالزي المسموح به داخل السينما، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في اولي ايام عرضه بمصر. 

تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

مصطفي بكري الجلباب الصعيدي واقعه منه دخول اصحاب الجلباب الصعيدي السينمات تصريحات مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

الطالبة الراحلة

بسبب فسخ خطبتها .. فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في المنوفية

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

بلال صبري

بعد نجاح «أسد» و«الكلام على إيه».. بلال صبري يوجه رسالة دعم لمحمد رمضان ومصطفى غريب

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد