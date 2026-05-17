محمد رمضان يحتفل بعرض فيلم أسد في الرياض

احتفل الفنان محمد رمضان ، بالعرض الخاص لفيلم أسد، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تمهيدا لبداية عرضه في الخليج.

وحضر العرض الخاص لفيلم أسد، جميع صناعه، وظهر محمد رمضان، في فيديوهات من الاحتفال بالعرض مع باقي الأبطال والتقط الصور مع الجمهور والمعجبين.

فيلم أسد

يُذكر أن أحداث فيلم «أسد» تدور في مصر خلال القرن التاسع عشر، ويتناول قصة «أسد»، العبد الذي يحمل روحًا صلبة متمردة. ويركّز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعل حبٌّ ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده. لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. فمعركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، ويُشار إلى أن فيلم «أسد» من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، بينما تولّى أحمد البشاري إدارة التصوير، وأحمد حافظ المونتاج، وريم العدل تصميم الأزياء، وأحمد فايز تصميم الديكور، وأحمد عدنان الهندسة الصوتية، فيما تولّى ماجد يوسف الإنتاج الفني، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، الفيلم من إنتاج Goodfellas Media Production، وScoop Production، وFillme Production، وBigTime Fund، وتوزيع AFD في مصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.