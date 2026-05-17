ولاء جاد الكريم: «حياة كريمة» تنقل القرى المصرية لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة |فيديو

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنها تستهدف إعادة بناء القرى المصرية بشكل متكامل عبر تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

أوضح “جاد الكريم” خلال برنامج كلمة أخيرة، أن “حياة كريمة” ليست مجرد مشروع تنموي تقليدي، بل خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل القرى إلى نموذج حضاري متكامل، من خلال تنفيذ آلاف المشروعات في وقت واحد، تشمل البنية التحتية والخدمات الحيوية، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات والجهد المبذول على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشهد تنفيذ ما يقرب من 27 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء بالفعل من أكثر من 23 ألف مشروع منها، مع استمرار العمل للانتهاء من باقي المشروعات خلال الفترة المقبلة، بما يعكس تسارع معدلات التنفيذ في مختلف المحافظات.

وأضاف أن المشروعات تغطي أكثر من 20 قطاعًا مختلفًا، من بينها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم ومراكز الشباب، إلى جانب تطوير الخدمات الخدمية الأخرى التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أوضح جاد الكريم أن هناك حزمة جديدة من المشروعات يبلغ عددها 351 مشروعًا، تركز على قطاعات خدمية مهمة مثل الحماية المدنية ونقاط الإطفاء والأسواق ومواقف النقل الجماعي الحضارية، بهدف تحسين جودة الخدمات والقضاء على مظاهر العشوائية في بعض المناطق.

وشدد على أن العمل داخل المبادرة لا يتم بشكل عشوائي أو موحد، بل يعتمد على خطط تفصيلية لكل قرية على حدة، يتم إعدادها وفقًا لدراسة دقيقة لاحتياجاتها الفعلية ومؤشرات التنمية بها، لضمان توجيه الاستثمارات في الأماكن الأكثر احتياجًا وبأعلى كفاءة ممكنة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية بشكل شامل، وليس مجرد تنفيذ مشروعات منفصلة، بل خلق بيئة متكاملة توفر للمواطن خدمات حديثة وآمنة ومستدامة.

واختتم الدكتور ولاء جاد الكريم حديثه بالتأكيد على أن مبادرة “حياة كريمة” تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول جذري في شكل الريف المصري، مشيرًا إلى أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذا التطوير المتكامل الذي يستهدف بناء قرى نموذجية تليق بالدولة المصرية الحديثة.