الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

هاني حسين

الفراخ بكام انهاردة؟.. سؤال يردده المواطن بشكل يوميا للتعرف على أسعار الدواجن في ظل موجة من التقلبات السعرية التي يشهدها قطاع الدواجن مؤخرا .

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن 

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 مايو 2026، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي استمرت خلال الشهر الماضي.
 

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 29 جنيهًا، ليسجل 75 جنيهًا بالمزارع بعد أن كان قد وصل إلى 96 جنيهًا في ذروته الأخيرة.
 

وسجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث تحركت من مستويات 71 جنيهًا ثم ارتفعت تدريجيًا حتى 96 جنيهًا قبل أن تعاود الانخفاض مجددًا.



سعر الفراخ في المزارع 


وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 75 جنيهًا، فيما يتراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 85 و90 جنيهًا حسب المنطقة وتكاليف النقل.
 

الدواجن الأمهات
 

وسجلت الدواجن الأمهات نحو 70 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.
 

الدواجن الساسو
 

ووصل سعر الدواجن الساسو إلى 90 جنيهًا بالمزرعة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و105 جنيهات.
 

البيض والكتاكيت
 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 105 و115 جنيهًا، والبيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الكتاكيت مستويات متفاوتة وفق النوع.
 

استقرار نسبي


ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب بالسوق، مع استمرار متابعة حركة الأسعار قبل موسم عيد الأضحى.


 

اكتفاء ذاتي من الدواجن 

 

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

ومن جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و115 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.
 

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا" يلفتون الأنظار في مهرجان كان

