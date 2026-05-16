وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، أن هناك زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على طول طريق محدد سيتم الكشف عنها قريبا.

وذكر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن المستفيد من هذه الآلية، الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران.

أضاف أنه سيتم تحصيل الرسوم اللازمة مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب هذه الآلية.

وأردف كذلك بأنه سيظل هذا المسار مغلقا بالنسبة للمشاركين في "مشروع الحرية".







