متابعة مكثفة لامتحانات إعدادية وابتدائية الأزهر بالأقصر

تابع محمد بكري علي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية سير أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني بعدد من المعاهد والإدارات الأزهرية وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود الطيب أحمد وكيل وزارة منطقة الأقصر الأزهرية.

وشملت الجولة المرور على لجان الامتحانات بمعهد فتيات المنشاة ومعهد المنشاة الابتدائي بإدارة الأقصر الأزهرية حيث اطمأن على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما تفقد مركز توزيع الأسئلة بإدارة القرنة الأزهرية لمتابعة إجراءات التأمين وسرية أعمال التوزيع والتأكد من انتظام العمل داخل المركز ثم واصل جولته بزيارة معهد بنين القرنة ومعهد بنين الأقالتة لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها بشكل فوري.

ورافق مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب خلال الجولة الأستاذ مصطفى الطاهر مدير إدارة القرنة الأزهرية والأستاذ حسين يوسف نصر الدين موجه اللغة العربية بالإدارة.

وأكد محمد بكري خلال جولته أهمية الانضباط داخل اللجان وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على العملية الامتحانية وحرصهم على خروج الامتحانات بالشكل اللائق داخل معاهد منطقة الأقصر الأزهرية.